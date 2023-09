Ukraina: Russlands sjef for Svartehavsflåten er drept

Det melder TV2.

Norge donerer 40 lastebiler og 36 feltvogner til Nord-Makedonia.

Nyheten kom under et under et møte med forsvarsminister Slavjanka Petrovska i Nord-Makedonia mandag. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram forteller at Nord-Makedonia har donert betydelig med militært utstyr til Ukraina. Norge bidrar med støtte til Nord-Makedonia slik at landet kan gjenanskaffe materiell og utstyr for å opprettholde forsvarsevnen.

- Forsvaret har hatt overskudd av lastevognstypen Scania 5-tonn, sier Gram. Feltvognene ble først brukt i Afghanistan. Det er fortsatt noen få vogner i bruk i forsvarsektoren, blant annet i HV-12. - Denne kjøretøytypen gjør seg best i land med et varmere klima enn hos oss, sier Gram.