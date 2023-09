Eksplosjon i boligbygg i Stockholm – tre skadet

Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr (54) hilser på Viggo Kristiansen. Foto: Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr sier det betyr mye at Viggo Kristiansen var til stede da han mandag fikk overrakt Fritt Ords Honnørpris.

Jahr (54) er tildelt prisen for sitt arbeid med og utgivelsen av til sammen tre bøker om drapet på Birgitte Tengs i 1995 og drapene i Baneheia i 2000.

Jahr takket Tengs fetter og Viggo Kristiansen, som var til stede under seremonien, da han holdt sin takketale.

– For motet deres, for at de aldri lot uretten knekke dem og for at de begge har vist meg tillit, sa han.