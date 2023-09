VG: Finnes eide aksjer for over 100.000 i minst 45 selskaper

Politiet rykket ut med flere ressurser til Søndre Nordstrand etter meldinger om skyting tirsdag kveld. Ingen ble skadet, men et våpen er funnet.

Ifølge Oslo politidistrikt er det meldt om to skudd på stedet. Spor på stedet tilsier at det er skutt mot en bil og mot en leilighet. En mørk stasjonsvogn er sett kjørende fra stedet.

Politiet har foreløpig ingen informasjon om bakgrunnen for hendelsen, men opplyser at ingen personer er kommet til skade. Ingen var meldt pågrepet ved 1.30-tiden natt til onsdag.

– Vår vurdering er at hendelsen ikke medfører noen fare for utenforstående, melder Oslo politidistrikt.

Til NRK sier innsatsleder Anders Rønning at politiet har funnet et våpen på stedet. Han opplyser at de som bor i huset var hjemme da skuddene falt, og at de blir ivaretatt. Han sier også at politiet har grunn til å tro at det ikke dreier seg om en tilfeldig hendelse.

Politiet ønsker ikke å opplyse nærmere hvor i bydel Søndre Nordstrand skytingen har funnet sted. Bydelen omfatter blant annet Holmlia, Mortensrud, Klemetsrud og Bjørndal.

Politiet meldte om hendelsen klokken 23.15 tirsdag.