Sverige: To personer skutt og drept – én kvinne død i eksplosjon

USAs ekspresident Donald Trump har krevd at dommeren i den føderale valgpåvirkningssaken. Onsdag ble kravet avvist. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB

Tanya Chutkan, som er dommer i den føderale valgpåvirkningssaken mot USA ekspresident Donald Trump, avviser hans krav om at hun trekker seg.

Trump og hans forsvarere mener at ting Chutkan har sagt som dommer i saker etter kongresstormingen, beviser at hun allerede har trukket konklusjoner rundt Trumps eventuelle skyld, og at hun dermed ikke kan være nøytral.

Blant annet har de pekt på at Chutkan i et rettsmøte sa at kongresstormerne var motivert av «blind lojalitet til en person som, forresten, stadig går fri i dag».

I sin forklaring onsdag skriver Chutkan at uttalelsene «helt opplagt ikke er uttrykk for noen dyptliggende fordommer som gjør det umulig å dømme rettferdig». Videre skriver hun at hun ikke har kommet med «vage utspill om tredjeparters potensielle skyld i en hypotetisk fremtidig sak» i andre rettsmøter.

Trump er tiltalt på fire punkter i valgsaken, som er planlagt til 4. mars 2024. Han nekter all skyld, og hevder at alle rettsprosessene mot ham er politisk motivert.