Rikspolitisjefen i Sverige: Barn tar selv kontakt med gjengene

Det brenner i en bolig i Sortland fredag morgen. Det skal ikke befinne seg personer i huset.

Politiet i Nordland opplyser på X at alle nødetatene er på plass.

Til VG opplyser 110-sentralen for brannvesenet at det er en del hus i nærheten, og at det er spredningsfare. Det er observert åpne flammer.

I en oppdatering rett før klokken 6 melder politiet at huseier har opplyst at boligen for tiden er ubebodd.

Også i Sirdal i Agder brant det i et hus natt til fredag. Her var alle i huset bortreist, og det var ingen fare for spredning. Huset ble totalskadet.