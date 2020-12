Ordfører i Nittedal tiltalt i korrupsjonssak

Ordføreren i Nittedal er sammen med en næringsdrivende i kommunen tiltalt for grov korrupsjon, melder Økokrim.

Hilde Thorkildsen sammen med forsvarer Geir Lippestad utenfor Økokrims lokaler i Oslo sentrum 23.juni i år. Foto: Jan T. Espedal

Ordfører Hilde Thorkildsen og en næringsdrivende i Nittedal er tiltalt for grov korrupsjon. Det opplyser Økokrim i en pressemelding onsdag.

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal, skriver Økokrim i en pressemelding.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap deleid av ordføreren.

- Økokrim mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Esben Kyhring i en pressemelding.

Økokrim skriver videre at den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren også ifølge tiltalen var i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune.

Ordføreren skal ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet, ifølge Økokrim.

Thorkildsen ble i sommer sammen med tre andre siktet for grov korrupsjon. De siktede er venner og nekter alle straffskyld i saken. Selv har ordføreren regnet med at saken vil bli henlagt og stiller seg helt uforstående til siktelsen, opplyste forsvarer Geir Lippestad til Aftenposten i sommer. Nå er det altså tatt ut tiltale mot ordføreren og en av de andre siktede.

For de tre andre personene som også har vært siktet i saken, er forholdet henlagt etter bevisets stilling, skriver Økokrim.

Økokrim ble involvert i saken etter at et varsel kom inn til Nittedal kommune i fjor høst.

Kommunen sendte varselet videre til Romerike revisjon IKS. Det er et offentlig revisjonsselskap som eies i fellesskap av kommunene på Romerike. Det interkommunale selskapet sendte det deretter videre til politiet.

Varselet kom inn i september i fjor. Kommunen ønsker ikke å gi ut varselet og begrunner det med at informasjonen i det er taushetsbelagt.

Kommunestyrets formannskap ble orientert om saken 19. juni i år.

Varaordfører Inge Solli, som for tiden fungerer som ordfører, fikk først kjennskap i mai – tre måneder etter at han overtok, har han fortalt Aftenposten.