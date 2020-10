Aktor slo tilbake mot Elden

Statsadvokat Marit Formo mener at saken mot Laila Anita Bertheussen ble etterforsket bredt. Retten er nå hevet, og det er ventet dom i saken i midten av desember.

Aktor Marit Formo slo fredag tilbake mot det forsvarer John Christian Elden sa i sal 250 i Oslo tingrett torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

23. okt. 2020 12:10 Sist oppdatert nå nettopp

Fakta Dette er saken – oppsummert: Laila Anita Bertheussen er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er tiltalt etter Straffelovens §115 for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, etter flere trusler og hærverk mot parets bolig. Rettssaken startet 8. september. Denne uken avsluttes den. Aktor har bedt om to års fengsel for Bertheussen. Forsvarer ønsker full frifinnelse. Dommen kommer i midten av desember. Vis mer

Fredag etter lunsj var tiden kommet for de siste replikkene i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.

Fredag morgen kom Laila Bertheussens andre forsvarer, Bernt Heiberg, med sin sluttprosedyre. Heiberg ba om full frifinnelse.

Han hevdet også at straffen bare bør være ni måneder, hvis Bertheussen dømmes etter tiltalen.

– To år er altfor strengt.

Fakta Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen Laila Anita Bertheussen (55) er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter Straffelovens §115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Denne saken ble henlagt etter kort tid. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er fredag 23. oktober. De avsluttende prosedyrene startet onsdag 21. oktober. Aktoratet har i sin prosedyre lagt ned påstand om fengsel i to år for Bertheussen. Prosedyren avsluttes fredag. Forsvarer ber om frifinnelse. Dom i saken er ifølge tingrettsdommer Yngvild Thue ventet i midten av desember. Vis mer

Aktor Marit Formo tok ordet for å kommentere forsvarer John Christian Eldens prosedyre.

– Det er feil at saken er preget av tunnelsyn, innledet Formo.

Elden la stor vekt på uttrykket tunnelsyn.

– PST jobbet fortsatt ut ifra en hypotese om at hendelsene kunne ha en annen forklaring enn det at det var tiltalte som hadde gjort det. Både helheten og enkelthendelser, mener Formo.

– Det ble aktivt søkt etter ting som kunne peke ut andre gjerningspersoner. Til tross for den omfattende etterforskningen både før og etter pågripelsen, var det ikke grunnlag for å etterforske andre navngitt personer.

Formo mener at ble mistanken mot Bertheussen ble styrket underveis i etterforskningen.

Elden mente at printerkjøpet på Sandvika storsenter i januar i fjor er et eksempel på at PST hadde tunnelsyn. Også dette ble tilbakevist av Formo.

– Hun søkte etter en billig printer på nett, men det ble aldri funnet en slik printer i boligen, sier Formo.

Etterforskes fremdeles

Formo mener at Eldens gjennomgang av bevisene torsdag, var selektiv.

Hun gjentok deretter at aktoratet mener at det ikke er tvil om at der Bertheussen som står bak alle forholdene hun er tiltalt for.

Bare dager før rettssaken startet i september, ble det sendt et brev til NRK. Brevet var angivelig sendt av gruppen som har tatt på seg ansvaret for det Bertheussen er tiltalt for.

PST fikk dette brevet først i forrige uke.

Aktoratet mener det er Bertheussen som står bak forsendelsene. Hun skal ha fått hjelp til å sende dem.

Formo kunne fredag fortelle at det jobbes nå med identifisere fingeravtrykk og finne andre spor på brevet til NRK og et brev som ble sendt til Elden.

Latter fra bakerste benk

Da Elden fikk mulighet til å kommentere Formos replikk, gjentok han at saken er indisiebasert.

Han mener at politiet tok utgangspunktet i saken ut ifra hendelsen 10. mars i fjor og gikk bakover til desember 2018.

10. mars i fjor ble bilen til Wara/Bertheussen påtent. Det er den siste posten i tiltalen. Det var etter denne hendelsen at PST fikk mistanke mot Bertheussen. Elden mener at på bakgrunn av bilbrannen knyttet PST Bertheussen til hendelsene som skjedde i perioden før bilbrannen.

Elden oppfordret dommerne til heller å se på saken fra 6. desember 2018 da den første hendelsen fant sted.

John Christian Elden er en av to forsvarere til Laila Anita Bertheussen. Han mener at PST har hatt tunnelsyn i saken. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Elden nevnte også vitnemålet fra språkforsker Sylfest Lomheim.

Lomheim hevdet at en eldre kunstinteressert kvinne trolig har skrevet de fire tekstene Lomheim hadde analysert. Elden nevnte da at det var en annen person som kunne passe til beskrivelsen, nemlig Ways of Seeing-regissør Pia Roll Jessen.

Da brøt det ut latter fra bakerste benk i rettssalen der aktører bak Ways of Seeing sitter.

– Det viser hvor absurd dette er, sa Elden.

Aktor Ranke: Brevet skapte hindring

Aktor Frederik Ranke fikk også ordet. Ranke er ikke enig i forsvarer Bernt Heiberg som tidligere på dagen hevdet at ekteparet Tybring-Gjedde ikke ble hindret av trusselbrevet de fikk.

– Vi mener at de ble hindret, sier Ranke.

Han er heller ikke enig med Heiberg som mener at truslene til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde (begge Frp) ble sendt til dem som privatpersoner.

Ranke mener de ble truet fordi de var henholdsvis statsråd og stortingsrepresentant.

Ingvil Smines Tybring-Gjeddes bistandsadvokat, Hermann Skard, mente i sin påfølgende kommentar at Wara prøvde å bagatellisere trusselbrevet som Tybring-Gjedde fikk. Wara sa i retten at han så på brevet som promostunt for teateret.

Helt på slutten fikk Bertheussen mulighet til å komme med en kommentar, men ønsket ikke det.

Dom i saken er ifølge tingrettsdommer Yngvild Thue ventet i midten av desember.