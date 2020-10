Legeforeningen tar ut 23 leger i streik fra mandag

Legeforeningen varsler at 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger tas ut i streik fra og med mandag 26. oktober.

NTB

Nå nettopp

Streiken kommer etter at Riksmekleren torsdag 15. oktober konstaterte at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen. Legeforeningen aksepterte ikke meklingsresultatet. Onsdag kom varselet om hvilke leger som tas ut.

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president Marit Hermansen.