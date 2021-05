Politiet ryddet Stortorvet i Fredrikstad etter ungdomsbråk

FREDRIKSTAD (Aftenposten) Politiet forteller om at det ble kastet stein og flasker mot dem på Stortorvet i Fredrikstad. Plassen er nå ryddet.

7 minutter siden

Øst politidistrikt meldte klokken 20.48 om en «alvorlig tildragelse» der flere hundre ungdommer var aggressive mot politiet på Stortorvet i Fredrikstad.

«Det kastes flasker og stein», skrev politiet på Twitter, som ba folk om å «komme seg vekk».

Det har vært en større ansamling av ungdommer på torget i flere timer, men ifølge politiet eskalerte situasjonen utover kvelden.

I løpet av kort tid sendte politiet store mannskaper og et politihelikopter til stedet, og klokken 21.30 hadde politiet ryddet torget for mennesker, og det står et stort antall utrykningskjøretøyer i området.

Aftenpostens reporter på stedet forteller at politimannskaper med skjold og langkøller jaget folk ut av sentrumsgatene.

Flere personer er innbragt til arresten, opplyser politiet.

I 22-tiden er situasjonen rolig på stedet.

Det var amper stemning i Fredrikstad sentrum mandag kveld. Foto: Freddie Larsen