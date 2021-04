Spedbarn innlagt på sykehus med mistanke om voldsskader – foreldrene siktet

Politiet har siktet et foreldrepar etter at et spedbarn ble innlagt med alvorlige skader på Universitetssykehuset Nord-Norge denne uka.

Barnet er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

30. apr. 2021 10:04 Sist oppdatert nå nettopp

– Barnet, som er under seks måneder gammelt, er innlagt på sykehus med alvorlige skader som kan skyldes at barnet er utsatt for vold, sier påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til NTB fredag formiddag.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Politiet etterforsker nå om skadene skyldes vold eller om skadene har en annen forklaring. Kripos er rutinemessig koblet inn, slik de blir ved saker som omhandler mulig vold mot små barn, og bistår Troms politidistrikt i etterforskningen. Foreldrene, som er i 30-årene, er siktet for mishandling i nære relasjoner eller medvirkning til dette.

Familien er bosatt i Troms.

Nekter straffskyld

Det var foreldrene selv som kom med barnet til Universitetssykehuset Nord-Norge tidligere denne uka. Sykehuset varslet deretter politiet da de fikk mistanke om at skadene til barnet var påført.

Foreldrene ble pågrepet onsdag denne uken. De har vært i avhør og nekter straffskyld, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva foreldrene har forklart i avhør.

– Slik saken står nå mener vi det er grunn til å mistenke at skadene er påført av én eller begge foreldrene og anser det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt, sier Norgård Strand.

Politiet ber om to ukers varetekt for foreldrene. Fengslingsmøtene er klokken 10 og 11 fredag.

Ikke kjent for politiet fra før

Norgård Strand sier at foreldrene ikke er kjent for politiet fra tidligere. Hun vil ikke si noe om det er snakk om norske eller utenlandske statsborgere.

Blant etterforskningsskrittene som politiet gjennomfører er avhør, rettsmedisinsk undersøkelse, ransaking og gjennomgang av beslag.