79 ansatte må gå fra Telenor

I en pressemelding fra arbeidstagerorganisasjonen EL og IT går det frem at beslutningen ble tatt på et styremøte i Telenor tirsdag.

Avdeling Fixed & TV på Gjøvik med 23 ansatte legges ned, og samtidig nedbemanner selskapet med 56 ansatte i divisjon Mobile på Fornebu.

– EL og IT i Telenor Norge er sterkt uenig i bedriftens vurderinger og begrunnelser for nedbemanning av totalt 79 ansatte, skriver organisasjonen.

Telenor bekrefter nedskjæringene, som de mener skjer som følge av en nødvendig omorganisering innen avdelingene for mobil, fastnett og TV.

– I dag har dyktige medarbeidere fått informasjon om at vi nedbemanner flere steder i organisasjonen. Nå skal vi gjøre vårt for at de berørte blir godt ivaretatt og får en god oppfølging i tiden fremover, sier Berit Svendsen, Norgessjef for Telenor.