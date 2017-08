Helsetilsynet er varslet etter at beboer ved eldresenter fikk larver i sår

Det var Frifagbevegelse og Fagbladet som først skrev om saken. I oktober 2016 ble det oppdaget larver i sårene til en beboer, og det skal da ha blitt meldt om avvik i Norlandias interne system. Det private firmaet er pliktig til å melde fra til kommunen om avvik, men dette skjedde først i august 2017. Ti måneder etter at saken var omtalt i mediene.

Landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge, Riikka Aubert, skriver til VG i en e-post at ledelsen i firmaet ikke ble varslet om saken.

– Vår egen og foreløpige konklusjon viser at hendelsen ble registrert og håndtert lokalt, men det ble ikke rapportert videre, skriver hun.

Avviser at sår var dødsårsak

Åge Villy Kristiansen døde ifølge NRK, fem dager etter at det ble oppdaget at han hadde larver i et åpent sår på foten. Han fikk et illebefinnende. Aubert avviser overfor kanalen at det var sammenheng mellom sårbehandlingen og Kristiansens bortgang.

Direktøren ba Helsetilsynet om gjennomgang

Aubert skriver videre at hun meldte fra til kommunen med en gang hun ble klar over saken, og har nå bedt Helsetilsynet om en gjennomgang.

– Mandag sendte vi på eget initiativ saken til Helsetilsynet og ba om en gjennomgang av hele sakskomplekset, skriver hun.

Fred Jørgen Evensen, Arbeiderpartiets representant i kommunens helse- og sosialkomité, reagerer på at det har tatt så lang tid før kommunen ble varslet.

– Det er alvorlig at Norlandia har sittet på disse avvikene i snart et år, og det er først når det blir en mediesak av det at det legges frem, sier Evensen.

Brudd på kontrakten

Beboeren døde av et illebefinnende i 2016, men til NRK sier Aubert at det ikke er noen sammenheng mellom dødsfallet og sårstellet.

Moss kommune har tidligere sagt til Fri Fagbevegelse at de har tillit til at beboerne får forsvarlige tjenester ved Norlandia Skoggata Bo – og servicesenter.

– Etter den kjennskapen jeg har til saken i dag er dette sannsynligvis et brudd på kontrakten mellom kommunen og Norlandia, sier ordfører i Moss Tage Pettersen (H) til NRK.

Til det har Riika Aubert i Nordlandia følgende å si.

– Det er jeg helt enig i, sier Aubert til NRK.