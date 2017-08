Listhaug i Sverige: – Jeg er ikke her for å bli tatt bilde av sammen med noen

Til Aftenposten sa Listhaug tidlig tirsdag:

– Jeg har bare fått vite at møtet er avlyst. Det tar jeg med knusende ro, sa hun.

Listhaug har selv ikke fått noen begrunnelse, men avviser at besøket i Sverige er et valgkampstunt.

– Jeg er ikke her for å bli tatt bilde av sammen med noen, men for å lære og snakke med folk som er i felt og har skoen på, sier hun til Aftenposten senere tirsdag.

Listhaug forsvarer besøket med at hun i juni ble utfordret av Aftonbladet til å selv besøke de svenske tilstandene hun politisk advarer mot. At besøket først skjer i valgkampinnspurten, skyldes at hun har vært i fødselspermisjon

Tillit til svensk tidsbruk

Listhaug sier hun fikk beskjed om den svenske ministerens avlysning tidlig tirsdag.

– Hvorfor får dere spørre henne om. Hun har sikkert noe fornuftig å bruke tiden på, sier Listhaug.

Listhaug så frem til møtet med politiet og samfunnsforskere i den svenske hovedstaden. I ettermiddag skal hun besøke drabantbyen Rinkeby, som har slitt med kriminalitet, arbeidsledighet og segregering.

– Det blir bra å få se det med egne øyne, sa hun tidlig tirsdag.

– Har du opplevd at et møte med en politiker er avlyst så kort tid før?

– Det kan jeg ikke huske. Men det går nok bra. Vi skal snakke sammen under Nordisk råd snart, sier hun.

Vil ikke inn i norsk valgkamp

Den svenske innvandingsministern drar Listhaugs motiver i tvil.

«Det er blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige, noe som er rent nonsens», skriver Heléne Franzon i en e-post til VG.

«Jeg treffer gjerne min ministerkollega etter det norske valget. Men i dag vil jeg ikke være en del av denne kampanjen», skriver migrasjonsministeren til VG.

Ser på «svenske tilstander»

Da den norske statsråden ankom Politihuset i Stockholm for et møte med Rikspolitistyrelsen tirsdag morgen, ble hun møtt av et stort norsk pressekorps.

Journalistene ville vite hvorfor Listhaug bruker valgkamptid på det hun gjentatte ganger har kalt "svenske tilstander". Hun besøker Rinkeby for å se hva som kan skje i norske storbyer i fremtiden hvis asyl- og integreringspolitikken mislykkes.

– Jeg mener det er relevant å få se forholdene og snakke med politiet og folk som jobber med integreringstiltak her. Jeg vil finne ut hva som gikk galt, hva vi må gjøre annerledes i Norge, men også plukke opp ting som har fungert, sier hun.

Venter en «spennende dag»

På egen Facebook-sider, skriver Listhaug:

«Nå er jeg i Sverige. Klar for en spennende dag. Den svenske ministeren avlyste møtet. Jeg gleder meg uansett til å møte politiet og ikke minst se Rinkeby, som er et av de mest utsatte områdene i Sverige. Skulle vi tatt imot like mange som Sverige i 2015 og 2016 ville det kostet Norge over 200 mrd. over seks år. Vi må ikke la det bli svenske tilstander i Norge.»

Listhaug er på besøk i Stockholm tirsdag. Ifølge integreringsministeren er hensikten med reisen til å lære av deres erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.

Svenske tilstander

Listhaug har tidligere omtalt tilstandene i svenske innvandringsbydeler og sagt at den er et resultat av en naiv og snillistisk politikk.

Listhaug ankom Stockholm i dag tidlig, hvor planen var å besøke politiet i Stockholm, den svenske integreringsministeren – og deretter den beryktede bydelen Rinkeby i Stockholm.

Svensk kollega avlyste

Men allerede ved ankomst Stockholm klokken ni, kommer beskjeden om at hennes svenske kollega, migrasjonsministeren Heléne Fritzon har avlyst møtet. Fritzon tiltrådte i juli og representerer det sosialdemokratiske partiet.

BAKGRUNN: Disse segregerte forstedene utgjør en akutt terrortrussel

Skal besøke politiet og Rinkeby

Resten av programmet for Listhaugs Sverige-besøk kommer trolig til å gå som planlagt.

«Sverige har tatt imot mange flere flyktninger og asylsøkere enn Norge. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er opptatt av å lære av svenskene. Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet», skrev departementet da besøket ble kunngjort i forrige uke.

Etter planen inneholder Sverige-besøket også et møte med den kurdisk-svenske samfunnsøkonomen og debattanten Tino Sanandaji, en kjent kritiker av den svenske innvandringspolitikken.