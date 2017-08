Svensk minister avlyser besøk med Listhaug

Listhaug bekrefter avlysningen på sin egen facebook-isde:

«Nå er jeg i Sverige. Klar for en spennende dag. Den svenske ministeren avlyste møtet. Jeg gleder meg uansett til å møte politiet og ikke minst se Rinkeby, som er et av de mest utsatte områdene i Sverige. Skulle vi tatt imot like mange som Sverige i 2015 og 2016 ville det kostet Norge over 200 mrd. over seks år. Vi må ikke la det bli svenske tilstander i Norge. «

Listhaug er på besøk i Stockholm tirsdag. Ifølge integreringsministeren er hensikten med reisen til å lære av deres erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.

Svenske tilstander

Listhaug har tidligere omtalt tilstandene i svenske innvandringsbydeler og sagt at den er et resultat av en naiv og snillistisk politikk.

Listhaug ankom Stockholm i dag tidlig, hvor planen var å besøke politiet i Stockholm, den svenske integreringsministeren -og deretter den beryktede bydelen Rinkeby i Stockholm.

Men allerede ved ankomst Stockholm klokken ni, kommer beskjeden om at hennes svenske kollega, migrasjonsministeren Heléne Fritzon (SD) har avlyst møtet. Fritzon tiltrådte i juli, og representerer det sosialdemokratiske partiet.

Listhaug vil også møte den kurdisk-svenske samfunnsøkonomen og debattanten Tino Sanandaji som har utmerket seg som kritiker av den innvandringspolitikken.

Derfor reiser hun

Han sier at møtet har vært avtalt i en god stund.

Foreløpig har den svenske ministeren ikke kommet med noen begrunnelse for avlysningen. NTB melder at det har vært uenighet med svenske myndigheter om presseopplegget i forbindelse med besøket, men det er usikkert om avlysningen har sammenheng med dette.

Skal besøke politiet og Rinkeby

Resten av programmet for Listhaugs Sverige-besøk kommer trolig til å gå som planlagt. Hun er i nabolandet for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.

