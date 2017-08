Dagmamma tiltalt for vold 11 år etter at Martine (1) døde

Kvinnen som om morgenen 4. september 2006 skulle passe på den 13 måneder gamle babyen, er nå tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Ifølge tiltalen skal kvinnen gjentatte ganger ha støtt bakhodet på den lille jenta mot et hardt underlag, slik at barnet fikk brudd i kraniet og halsvirvelen, samt andre skader. Barnet døde to dager senere som følge av skadene.

Etter at saken først ble henlagt 2. april 2007, omgjorde riksadvokaten henleggelsen. Etter en ny og omfattende etterforskning ble saken igjen henlagt i 2009. Leger og sakkyndige konstaterte at jenta var påført alvorlige hodeskader, men det var den gang vanskelig å fastslå tidspunktet.

Det er den nye «cold case»-gruppen ved Kripos som har bistått politiet i Sørøst politidistrikt med etterforskningen, som nå har munnet ut i tiltale.

Døde av hodeskader

Morten Holm, NTB Scanpix

– Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte Martine skadene, etter hun ble avlevert av sin mor om formiddagen. Tidspunktet for når skadene ble påført er et sentralt tema i saken. Vi mener det i dag foreligger mer medisinsk kunnskap av betydning for dødstidspunktet enn det man hadde tidligere, sier statsadvokat Marit Formo.

Årsaken til at saken først ble henlagt var at det tidligere ikke kunne utelukkes at barnet hadde blitt påført skadene allerede før hun ble avlevert hos dagmammaen, forteller statsadvokaten i dag.

Tre sakkyndige konkluderte den gang med at skadene ble påført barnet mens hun var hos dagmammaen, mens en fjerde sakkyndige ikke kunne utelukke at skadene kunne ha oppstått tidligere.

Åtte sakkyndige skal forklare seg

Rettssaken vil komme opp for Ringerike tingrett på Hønefoss i februar 2018.

– Jeg antar at hovedforhandlingen vil vare i fra tre til fem uker. Det vil bli en omfattende bevisførsel, blant annet rapporter og forklaringer fra åtte ulike medisinsk sakkyndige. Flere politietterforskere vil også forklare seg, både fra den opprinnelige og den nye etterforskningen. Det vil også bli innkalt en rekke øvrige vitner som har opplysninger av betydning for saken, sier statsadvokat Formo.

Dagmammaen er også tiltalt for vold mot to egne barn, som hun skal ha dratt i ørene og kløpet i låret da barna var henholdsvis 8 og 12 år gamle.

– Min klient tar det tungt at det nå er reist tiltale i denne saken. Hun er helt klar på at hun ikke har begått noe vold mot Martine. Hun nekter også straffeskyld for de øvrige postene i tiltalen, sier advokat Thomas Randby, som er kvinnens forsvarer.

Mor ba om ny etterforskning

Barnets mor og Stine Sofies stiftelse kontaktet i fjor høst politiet og ba om at «cold case»-gruppen skulle se på saken med nye øyne. Saken ble etterforsket av politiet på Hønefoss med bistand fra gruppen, og nye medisinske sakkyndige ble koblet inn.

Politiet på Hønefoss avsluttet etterforskningen i mai i år og sendte saken over til statsadvokatene med sin innstilling. Statsadvokatene i Vestfold og Telemark sendte saken til Riksadvokaten, som nå har gitt ordre om at det skal tas ut tiltale.