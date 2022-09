Advarte om manglende kvinnehelse-satsing for 23 år siden: – Hvorfor skjer det ikke noe?

Det ble opphetet debatt da tre kjendisvenninner lanserte klinikk. Kritikken som fulgte, ble en påminnelse om manglende forskning på kvinnehelse.

Sykdommen endometriose rammer mange kvinner. Den kjennetegnes ved kraftige smerter i mageregion og underlivet.

18. sep. 2022 15:06 Sist oppdatert nå nettopp

«Det handler om kvinnehelse», sto det i pressemeldingen. I et intervju med Dagens Næringsliv utdypet skuespiller Pia Tjelta:

– Det er så mye kvinnehelse som er tabu.

Onsdag lanserte Tjelta Nomi Oslo, sammen med Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord. Venninnenes ambisjon er å skape «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin». Satsingen har en investeringsramme på 40 millioner kroner.

Ordbruken ble raskt kritisert i aviser og kommentarfelt på sosiale medier.

«Deilig med lille 40 mill. til denne typen kvinnehelse», kommenterte Enometrioseforeningen på Instagram.

«Absolutt tabu med rynker og aldring, hilsen gjengen som blør gjennom nattbind og må vente i over et halvt år på ledig time hos gyn.»

Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord starter det de håper skal bli Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin. Det ble det bråk av.

– Ordet «kvinnehelse» var det som fikk oss til å reagere. Vi synes disse tre damene er kjempekule, men de var litt uheldige med vinklingen sin i pressemeldingen, sier foreningens leder, Elisabeth Raasholm Larby.

Kjendis-gründerne har siden presisert at begrepet «kvinnehelse» var ment om klinikkens behandling av bekkenbensproblematikk.

Men én ting ser det ut til å være enighet om: Kvinnehelse er fortsatt et felt fullt av tabuer, skam og kunnskapshull.

– Altfor lite forskning på kvinnehelse

Et eksempel er endometriose. Tilstanden gjør at livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren, noe som kan gi kraftige smerter, blødning og i verste fall fertilitetsproblemer.

Normalt tar det mellom 5 og 8 år å få diagnosen, sier Larby, som anslår at en halv million norske jenter og kvinner er rammet av endometriose og den beslektede tilstanden adenomyose.

Elisabeth Raasholm Larby er styreleder i Endometrioseforeningen.

Hun påpeker at de sammen med norske helseregioner ble enige om flere tiltak – kompetansetjeneste, nasjonale retningslinjer, eget senter for alvorlige tilfeller – som «vil kunne gjøre en enorm forskjell for denne pasientgruppen».

– Men det hjelper ikke å ha flinke fagfolk når politikerne ikke gir midler.

Larby tror den manglende satsingen på disse lidelsene har flere årsaker: De er kroniske og har lav status i medisinske miljøer. Men de er ikke unike, påpeker hun

– Det er veldig mange tilstander innen kvinnehelse som det forskes altfor lite på og som vi har altfor lite kunnskap om.

Advarte allerede i 1999

133.000 kroner er i skrivende stund blitt samlet inn til spleisen «Kronerulling for ekte kvinnehelse!», opprettet i kjølvannet av Nomi-lanseringen, til inntekten for forening

– Mannen har jo vært normen og kvinnen avvikeren, sier Elisabeth Swärd, forskningsansvarlig i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Hun sikter til medisinsk forskning, der kjønnsforskjeller og typiske kvinnesykdommer lenge har vært nedprioritert.

– Det er nok av lidelser og sykdommer innen kvinnehelse som er stemoderlig behandlet i helsetjenesten, sier Swärd.

Allerede i 1999 ble det publisert en norsk offentlig utredning (NOU) om kvinnehelse som fant at kvinner ofte ble «utelatt eller var underrepresentert» i medisinsk forskning. Siden har lite skjedd.

– Det er mye løfter og ord. Og når fagmiljøene kommer med klare forslag og tiltak, hvorfor skjer det ikke noe? Det kan man spørre seg.

Størst kunnskapshull på yngre og eldre

Enda et innspill fra fagmiljøene kom i sommer, da Folkehelseinstituttet publiserte en undersøkelse om kvinnehelse. Den gjennomgikk forskning på behandlinger av sykdommer som kun rammer kvinner.

– Det ble veldig tydelig hvor mye vi ikke vet, sier forsker Gunn E. Vist, som ledet arbeidet med undersøkelsen.

Størst kunnskapshull fant de i forskning på sykdommer som rammer jenter under 17 år og kvinner over 67 år.

Noen årsaker til at menn er blitt foretrukket i enkelte studier, sier Vist, kan være hormonelle endringer som følge av menstruasjon eller frykt for å påvirke fertilitet. Det kreves også flere deltagere i en studie om man skal ha representative resultater for hvert kjønn.

Men følgene av manglende kjønnsfokus påvirker ikke bare kvinner, påpeker hun.

– Hvis det en behandling skulle ha ulike effekt på kjønnene, så er det nyttig både for kvinner og menn å vite hvilket kjønn som har best effekt, sier Vist.

FHI-undersøkelsen hun ledet skal brukes som deler av kildegrunnlaget for en ny NOU regjeringen har bestilt om kvinnehelse, som skal publiseres til våren.

Seks leger på en halv stilling

Vil det komme noen tiltak ut av det, eller bare flere ord og løfter?

Anne Lise Helgesen håper naturlig nok på det første. Hun er hudlege og forsker hos Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Annenhver torsdag jobber hun på vulvaklinikken i Oslo, der til sammen seks leger utgjør en stilling på 40 %. Den skal betjene alle pasienter med underlivsplager som vulvodyni og vaginisme.

Når pasientene med de smertefulle tilstandene får time, har de ofte stått på venteliste i over et halvt år.

– De er selvfølgelig frustrerte. Og skuffet over at det er en veldig lang vei å gå for å få en diagnose, sier Helgesen.

Fortsatt er det mye skam og tabu rundt problemer med underlivet, sier hun. Men det største problemet er manglende midler og forskning.

– Opptil 20 prosent av kvinner får en slik vulva-sykdom i løpet av livet, sier hun.

– Men de står bakerst i helsekøen, rett og slett