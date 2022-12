Juletreet fra Norge er utskjelt og latterliggjort. Men et nytt grep kan ha gitt London «det beste treet på årevis».

Torsdag kveld tente Oslos ordfører Marianne Borgen sitt siste juletre på Trafalgar Square i London. Og for første gang på lenge fikk hun ros for dets utseende.

Det norske juletreet på Trafalgar Square ble tent av Marianne Borgen torsdag kveld.

Sondre Moen Myhre Journalist

20 minutter siden

På telefon fra den engelske hovedstaden småler Marianne Borgen da Aftenposten spør henne: Hva er din dom over årets tre?

I 75 år har Norge sendt julegran til Trafalgar Square i London. Treet er en takk for hjelpen vi mottok fra britene under andre verdenskrig. Og siden Marianne Borgen ble Oslos ordfører i 2015, er det hun som har hatt øverste ansvar for treet.

Og dommen fra Borgen?

– I år er det veldig fint. Folk som er opptatt av utseendet, sier at det er fantastisk flott.

Den avtroppende ordføreren er godt klar over leveransens kritikk de siste årene. I fjor undret en londoner: «Er vi i krig med Norge?», og det ble spekulert på om Manchester Uniteds sparking av Ole Gunnar Solskjær gjorde at vi sendte dem et puslete tre som straff.

Her tennes lysene på treet:

Spesielt godt mottatt i år

Også i år har treet fått gjennomgå. Riktignok kun da det først ankom. En bruker på Twitter stilte spørsmål om treet var sendt som håndbagasje i et Ryanair-fly.

Men da det torsdag kveld ble tent rundt kl. 19.15, sto jubelen helt opp i julestjernen. Også på sosiale medier ble treet godt mottatt. «Det beste treet på årevis», konkluderte én.

Flere nyvinninger av året

Årets tre er 21 meter høyt, litt over 60 år gammelt og har fødested og oppvekst i Sørkedalen.

Etter noen år med harselering er det tatt grep både på britisk og norsk side. Britene har investert i ny belysning av granen, mens Norge har tatt ekstra godt vare på det.

– Vi har kuttet ned tiden på frakten. Så har vi forsøkt å spyle det. Norske grantrær tåler ikke saltvann. Får det saltvann på seg, så detter barnålene av. Derfor spylte vi det før vi satt det på båten, forteller Borgen.

2022-utgaven ble altså Borgens siste. Men noe favoritt-tre ønsker hun ikke å velge ut.

– Nei, jeg synes veldig mange år at det har vært veldig vakkert. Så skjønner jeg noe av den kritikken i fjor. Samtidig har jeg prøvd å tydeliggjøre den symbolikken som er knyttet til dette treet. På hver sin måte har de vært vakre.