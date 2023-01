Norge Kosthold «Tanten» til Haaland har kommet hjem – Nei, svarte Torbjørg «Tante» Haugen, da Ole Gunnar Solskjær spurte om hun ville bli kokk i Molde Fotballklubb. Guttunger fulle av tatoveringer og diamanter i ørene var det siste hun ville jobbe med.

15.01.2023 11:46

Senere den dagen da hun satt på flyet, på vei til Kongen, tenkte hun:

– Herregud Torbjørg, nå var du steindum.

Etter åtte år som kokk for norske skihelter, 12 år i Molde Fotballklubb og med et bankende hjerte for idrett, mat og Jærens store sønn, Erling Braut Haaland, har hun nå flyttet hjem til Sirdal, skriver Stavanger Aftenblad.

Hadde kokt for Bjørndalen og Bjørgen

– Herregud, skal dere ikke trene lenger?

«Tante» ropte forskrekket ut til fotballspillerne på Molde stadion. De hadde satt stø kurs mot kjøkkenet.

– Dere har jo akkurat begynt.

Emil Hegle Svendsen, Odd Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen og de andre skiessene hun hadde kokt for i åtte år, kostet av gårde på morgenen. De var ute i flere timer. I Molde hadde spillerne knapt vært på matten i «tre kvarter».

«Tante» skjønte at hun måtte tenke nytt. 35 prosent fløte i maten var ikke for disse guttene.

Torbjørg Haugen havnet altså i Molde Fotballklubb. Hvordan det skjedde, skal du få lese mer om, samt dette:

Hvorfor Torbjørg var på vei til Kongen?

Om da «Tante» måtte servere Erling Braut Haaland på sykehjem.

Hva verdensstjernen sier om «Tante» i dag.

Og hvorfor i all verden Torbjørg blir kalt «Tante?»

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn