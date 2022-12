To omkom i snøscooterulykke

To personer er bekreftet døde etter at snøscooterne de kjørte gikk gjennom isen på Møsvatn i Vinje.

Det skriver Sørøst politidistrikt på Twitter. De fikk melding om saken klokken 1.37 i natt.

Politiet skriver videre at «redningsmannskaper med helikopter og putebåt var på stedet, men livene sto ikke til å redde. Politiet ser på hendelsen som en tragisk ulykke. Nærmeste pårørende varslet.»

Operasjonsleder Roger Aaser opplyser til NTB at de døde er to menn, én i 60-årene og én i 50-årene. Begge har lokal tilknytning.

– Vi ble varslet av en person som var bekymret for de involverte og mistenkte de kunne ha gått gjennom isen. Det ble iverksatt en redningsaksjon, og klokken 2.31 ble to personer lokalisert i et råk, sier Aaser.

– Hadde nok ligget i vannet en stund

Aaser vet ikke hvilket ærend de to var ute på eller når ulykken skjedde.

– De hadde nok ligget i vannet en stund da de ble funnet, sier han.

Lørdag morgen har politiet en patrulje på vei opp til området.

– Vi må prøve å få avklart litt mer. Blant annet hvor de har kjørt, når de har kjørt og fra hvor til hvor. Det blir fokuset utover dagen, sier Aaser.

Møsvatn er den største innsjøen i Vestfold og Telemark fylke. Den er regulert og ligger over 900 meter over havet. Snøscooter er et viktig fremkomstmiddel i området rundt sjøen vinterstid.

– Det er bare svært tragisk, svært trist. Min aller dypeste medfølelse til de pårørende, sier ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven til VG.

Røde Kors advarer om utrygg is

Røde Kors advarte i en pressemelding lørdag morgen om at isen nå er utrygg mange steder. De ba alle som har tenkt å bevege seg ut på isen om å sjekke isens tykkelse og ha med enkelt sikkerhetsutstyr.

– Mange vann har fått et begynnende lag med is, men selv om isen kan se solid ut er det mange steder ikke trygt å bevege seg ut på isen, sier Fredrik Oscar Brandt i ressursgruppe for vannredning i Røde Kors Hjelpekorps.

Mange steder er det nå litt snø på isen. Det kan gjøre det ekstra vanskelig å bedømme hvor sikker isen er.

– Ikke la deg lure av snøen. Akkurat nå ligger det snø på is som er for svak for mennesker å bevege seg på flere steder rundt i landet, sier Brandt.