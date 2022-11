Forsvarer om avgjørende DNA-bevis i Tengs-drapet: Ren spekulasjon

HAUGESUND TINGHUS (Aftenposten): Forsvarerne sabler ned det helt avgjørende beviset for drapet på Birgitte Tengs.

Den tiltalte 52-åringen sier han ikke har noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre. Her med sine to forsvarere Stian Bråstein og Stian Kristensen.

Fire dager etter at Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept i 1995, fikk politiet de første tipsene om mannen som nå er tiltalt. Det var mye som var interessant med ham. Både historien hans og det han brukte mest tid på: bilkjøring.

27 år senere satser aktoratet alt på ett kort for å få 52-åringen dømt for drapet. Et DNA-funn på Tengs’ strømpebukse beviser at han var på åstedet, mener de. At han drepte 17-åringen. DNA-profilen ble funnet i en blodflekk. Avsatt av gjerningsmannen med fingre tilsølt av blodet til Tengs, hevder de.