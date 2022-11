Forsvarer om det avgjørende DNA-beviset i Tengs-drapet: Det er ren spekulasjon

HAUGESUND TINGHUS (Aftenposten): Den tiltalte 52-åringen er en person som er lett å peke ut. En enstøing. En særing, mener hans forsvarere.

Den tiltalte 52-åringen sier han ikke har noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre. Her med sine to forsvarere Stian Bråstein og Stian Kristensen (stående).

8. nov. 2022 08:35 Sist oppdatert nå nettopp

Han hadde på seg den samme grå hettegenseren som dagen før. Den samme svarte turbuksen. Satt på helt samme måte, tilbakelent og med ryggen delvis mot tilhørerne. Rørte seg nesten ikke. Endret ikke en mine.

52-åringen vet at statsadvokaten har lagt alle eggene i én og samme kurv. At de satser alt på ett kort for å få ham dømt for drapet på Birgitte Tengs for 27 år siden. En av de mest omtalte krimsakene i norsk historie.