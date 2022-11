Bråstopp for «Dødsveien» – kutter millioner som skulle ha sikret veien

Arbeidet med å gjøre «Dødsveien» sikrere har bremset opp. Årsaken er usikker norsk økonomi.

Å kjøre på denne veien er risikosport, mener brannsjefen i Voss, David Skjerven. Han er en av mange som mener E16 mellom Bergen og Voss må utbedres.

21. nov. 2022

Over 50 mennesker er trafikkdrept. Flere hundre er blitt skadet i ras og ulykker. E16 mellom Bergen og Voss blir kalt «Dødsveien» og er kåret til «Norges verste vei» i NRK.

Mange mener europaveien som binder Vestlandet med Østlandet, må bli sikrere. De mener liv og helse må komme først.

Og i 2015 ble de hørt.

Erna Solbergs regjering gikk inn for å bygge ny E16 fra Bergen til Voss samt ny jernbane som går parallelt med veien. Utbyggingsprosjektet vil koste minst 40 milliarder kroner og har fått navnet K5-alternativet. Første etappe av utbyggingen skulle etter planen gå fra Bergen/Arna til Stanghelle – den mest rasutsatte strekningen på «Dødsveien».

Men nå er det bråstopp.

I regjeringen Støres forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2023 settes hele prosjektet på vent. For å sluttføre planleggingsarbeidet til «Dødsveien» trengs 330 millioner kroner. Disse pengene er kuttet i budsjettforslaget. Også flere andre store samferdselsprosjekter får støtten kuttet.

– Vi står overfor en krevende økonomisk situasjon med blant annet store kostnadsøkninger i bygg- og anleggssektoren og forventninger om lavere økonomiske rammer fremover. Dette får dessverre også konsekvenser for fellesprosjektet E16 Arna–Stanghelle, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Aftenposten.

Finner ingen plass til «Dødsveien» på neste års statsbudsjett. Årsaken er økonomisk usikkerhet i Norge, mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Trafikksikkerhet og skredfare

– Flere enn 50 personer er drept på strekningen, og flere hundre er skadet etter trafikkulykker og steinras. Hvorfor betyr ikke liv og helse mer?

– Vi er godt kjent med at det er behov for å gjøre tiltak på den aktuelle strekningen, blant annet av hensyn til trafikksikkerheten og skredfaren. Hensynet til den økonomiske situasjonen i landet tilsier likevel at vi må holde igjen noe. Noe som igjen fører til at flere viktige og gode samferdselsprosjekter, slik som Arna–Stanghelle, blir satt på vent.

Fakta Ny vei og bane (K5-alternativet) * Tryggere og raskere vei og jernbane, hovedsakelig langs dagens trasé fra Bergen/Arna til Voss. * Åtte lange, nye tunneler for både bil og tog. * Ny firefelts møtefri bilvei mellom Arna og Trengereid og tofelts vei videre til Voss. * Nytt dobbeltspor for Bergensbanen mellom Bergen og Voss, med seks stasjoner: Voss, Bolstad, Dale, Stanghelle, Vaksdal og Arna. * Tunnelene til tog og bil skal bygges ved siden av hverandre og fungere som rømningsveier for hverandre. * Kutter reisetiden med bil Bergen/Arna–Voss fra 72 til 46 minutter (forutsatt fart på 90 km/t). * Mer enn halverer reisetiden med tog Bergen–Voss fra 63 til 24 minutter. * Kostnadene for prosjektet ligger på 43,3 milliarder kroner. * Statens vegvesen og Bane Nor har utarbeidet planene.

Kilde: Statens vegvesen/NRK/BT/BA Vis mer

Men samferdselsministeren sier han ikke vil lukke igjen døren for godt.

– Reguleringsplanen for prosjektet er vedtatt, og vi har ambisjon om å komme i gang med kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2) arrow-outward-link raskt.

– Mange på Vestlandet mener veiutbygging i Øst- og Sør-Norge blir favorisert. Hva er din kommentar til det?