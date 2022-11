Bråstopp for «Dødsveien» – kutter millioner til å sikre veien

Arbeidet med å gjøre «Dødsveien» sikrere har bremset opp. Årsaken er usikker norsk økonomi.

Å kjøre på denne veien er risikosport, mener brannsjefen i Voss, David Skjerven. Han er en av mange som mener E16 mellom Bergen og Voss må utbedres.

21. nov. 2022 14:02 Sist oppdatert nå nettopp

Over 50 mennesker er trafikkdrept. Flere hundre er blitt skadet i ras og ulykker. E16 mellom Bergen og Voss blir kalt «Dødsveien» og er kåret til «Norges verste vei» i NRK.

Mange mener europaveien som binder Vestlandet med Østlandet, må bli sikrere. De mener liv og helse må komme først.

Og i 2015 ble de hørt.

Erna Solbergs regjeringen gikk inn for å bygge ny E16 fra Bergen til Voss samt ny jernbane som går parallelt med veien. Utbyggingsprosjektet vil koste minst 40 milliarder kroner og har fått navnet K5-alternativet. Første etappe av utbyggingen skulle etter planen gå fra Bergen/Arna til Stanghelle – den mest rasutsatte strekningen på «Dødsveien».

Men nå er det bråstopp.

I regjeringen Støres forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2023 settes hele prosjektet på vent. For å sluttføre planleggingsarbeidet til «Dødsveien» trengs 330 millioner kroner. Disse pengene er kuttet i budsjettforslaget. Også flere andre store samferdselsprosjekter opplever det samme.

– Vi står overfor en krevende økonomisk situasjon, med blant annet store kostnadsøkninger i bygg- og anleggssektoren og forventninger om lavere økonomiske rammer fremover. Dette får dessverre også konsekvenser for fellesprosjektet E16 Arna-Stanghelle, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Aftenposten.

Finner ingen plass til «Dødsveien» på neste års statsbudsjett. Årsaken er økonomisk usikkerhet i Norge, mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Trafikksikkerhet og skredfare

– Flere enn 50 personer er drept på strekningen, og flere hundre er skadet etter trafikkulykker og steinras. Hvorfor betyr ikke liv og helse mer?

– Vi er godt kjent med at det er behov for å gjøre tiltak på den aktuelle strekningen, blant annet av hensyn til trafikksikkerheten og skredfaren. Hensynet til den økonomiske situasjonen i landet, tilsier likevel at vi må holde igjen noe. Noe som igjen fører til at flere viktige og gode samferdselsprosjekter, slik som Arna-Stanghelle, blir satt på vent.

Fakta Ny vei og bane (K5-alternativet) * Tryggere og raskere vei og jernbane, hovedsakelig langs dagens trasé fra Bergen/Arna til Voss. * Åtte lange, nye tunneler for både bil og tog. * Ny firefelts møtefri bilvei mellom Arna og Trengereid og tofelts vei videre til Voss. * Nytt dobbeltspor for Bergensbanen mellom Bergen og Voss, med seks stasjoner: Voss, Bolstad, Dale, Stanghelle, Vaksdal og Arna. * Tunnelene til tog og bil skal bygges ved siden av hverandre og fungere som rømningsveier for hverandre. * Kutter reisetiden med bil Bergen/Arna–Voss fra 72 til 46 minutter (forutsatt fart på 90 km/t). * Mer enn halverer reisetiden med tog Bergen–Voss fra 63 til 24 minutter. * Kostnadene for prosjektet ligger på 43,3 milliarder kroner. * Statens vegvesen og Bane Nor har utarbeidet planene.

Men samferdselsministeren sier han ikke vil lukke igjen døren for godt.

– Reguleringsplanen for prosjektet er vedtatt, og vi har ambisjon om å komme i gang med kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2) arrow-outward-link raskt.

– Mange på Vestlandet mener veiutbygging i Øst- og Sør-Norge blir favorisert. Hva er din kommentar til det?