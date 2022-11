Brudd i barnehagemeglingen – streiken fortsetter

Partene i barnehagestreiken gikk tirsdag fra hverandre uten løsning på konflikten. Barnehagestreiken fortsetter dermed med fornyet styrke fra onsdag.

Barnehagestreiken fortsetter med økt styrke fra onsdag. Da vil totalt over 3.100 ansatte være ute i streik fra alle tre arbeidstagerorganisasjoner,

Partene i barnehagestreiken møttes mandag til frivillig megling hos Riksmekleren. Det var satt av to dager til meglingen, men tirsdag gikk partene i barnehagestreiken fra hverandre uten resultat.

I en pressemelding fra Utdanningsforbundet arrow-outward-link heter det at PBL (Private Barnehagers landsforbund) mangler vilje til å løse konflikten, mens PBL arrow-outward-link sier at de opplever motparten som svært lite løsningsorientert.

Dermed fortsetter streiken med økt styrke. Ifølge NRK arrow-outward-link vil streiken trappes opp med 21 nye barnehager i Bergen allerede fra tirsdag klokken 14.

Da vil totalt over 3.100 ansatte være ute i streik fra alle tre arbeidstagerorganisasjoner, skriver Utdanningsforbundet arrow-outward-link i en pressemelding.

Partene skal møtes igjen til tvungen megling 15. november.

– Mangler vilje

– Vi beklager overfor de som blir rammet, men PBL ga oss ikke noe annet valg, sier forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta i meldingen fra Utdanningsforbundet.

De mener PBL mangler vilje til å løse konflikten og knapt viser tegn til å komme dem i møte slik at PBL-ansatte får de samme pensjonsvilkårene som nesten alle andre barnehageansatte har, kommunalt og privat.

– Vi er overrasket over at de igjen demonstrerer så liten vilje til å møte pensjonskravet vårt, ikke minst når vi vet at de har råd til det. Så har vi ikke noe annet valg enn å fortsette å streike, sier arbeidstagersiden.

– Lite løsningsorientert

PBL på sin side mener de har strukket seg langt og forbi det som er økonomisk bærekraftig for medlemsbarnehagene.

– Når vi samtidig opplever at motparten er svært lite løsningsorientert, blir utfallet at barn og familier rammes hardt av en enda mer langvarig streik, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Han sier konflikten ikke handler om viljen til å gi en skikkelig pensjon, og at de allerede har bransjens beste tjenestepensjon.

Schjelderup sier dette handler om hvordan en fremtidig, helhetlig pensjonsløsning skal innrettes.

– Dette har vi fortsatt tid til å få på plass. Men i stedet for å bruke tiden vi har på å finne gode og bærekraftige løsninger for fremtiden, velger fagforeningene å sette spørsmålet på spissen på en måte som sender tusenvis av familier ut i en håpløs situasjon. Det er fryktelig trist, sier Schjelderup.