Helseministeren vil ha mer kunnskapsbaserte metoder i psykiatrien

Har du vondt i en hofte, kommer du til spesialist. Også de som har psykiske lidelser, bør få komme til riktig og kompetent ekspertise.

– Vi mener det er riktig å se på om vi kan knytte tilbudet i psykisk helsevern sterkere til ulike temaer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

14 minutter siden

Det mener helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Hun har nedsatt et nytt ekspertutvalg.

– Riksrevisjonen har påpekt at det er for stor variasjon i tilbudet om behandling av psykiske lidelser. Derfor ønsker vi å se på mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern, sier hun.

– Da kan vi raskere dra nytte av kunnskapsbaserte terapier til alle.

Hun nevner firedagersterapien mot tvangs- og angstlidelser arrow-outward-link . Metoden som ble utviklet i Bergen, er et eksempel på en behandling som flere bør benytte seg av, mener hun. Den har høstet internasjonal anerkjennelse.

– I en situasjon der vi har begrenset tilgang på fagfolk, vil vi sikre at kunnskapen som utvikles, kommer pasientene til gode gjennom virksomme terapier.

Vil se hva som virker

– Mener du det er mange uvirksomme terapier som tilbys i dag?

– Det har vært prioritert å gi et breddetilbud til pasientene med vekt på tilgjengelighet. Vi mener det er riktigere å se på om vi kan knytte tilbudet sterkere til ulike temaer, slik som i det somatiske helsevesenet, sier hun.

– Der er man jo 100 prosent spesialisert, og vi skal ikke helt dit. Men vi vil ha kunnskapsbaserte metoder til grunn for hjelpen som gis.

Kjerkol utdyper:

– Når en pasient har en psykisk lidelse, skal vedkommende være sikker på at hen kommer til kompetent ekspertise.

Hun mener det kan være riktig å samle og styrke noen fagområder til et regionalt og nasjonalt nivå.

Bedre innsats overfor barn i barnevernet

Hun ønsker også at utvalget skal se på innsatsen overfor bestemte grupper der psykiske lidelser er utbredt. For eksempel innenfor kriminalomsorgen og barnevernet.

– Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom psykisk helsevern og andre tjenester, sier hun.

– Aftenposten har for eksempel nylig vist at samarbeidet mellom psykisk helsevern og barnevernet er altfor dårlig.

Vil se på råd om bestemte metoder

Benedicte Thorsen-Dahl skal lede ekspertutvalget. Hun er divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet.

– Alle de distriktspsykiatriske sentrene (DPS-ene) i Norge må ha bred kompetanse for å få utredet pasientene godt. Men etter det nivået er det grader av spesialisering, påpeker hun.

– Det skal bli interessant å få et fugleperspektiv på hvordan dette er organisert ulike steder i Norge og internasjonalt. Er noen kommet lenger enn andre på et felt? Og hvordan kan man spisse tilbudet?

Hun regner med at utvalget vil oppdage områder der de ønsker å gi råd om mer systematiske behandlingsforløp.

– Vil dere anbefale en metode som skal følges av alle for bestemte diagnoser?

– Det er dette utvalget nå skal arbeide med. Hvordan kan man følge opp behandlingen på en mer systematisk måte, koble inn forskningsmiljøer og se om man greier å levere gode behandlingsresultater?

Fakta Utvalget skal vurdere: Hvordan det kan legges til rette for at kunnskap, forskning, fagutvikling og kontinuerlig forbedring ligger til grunn for behandlingen. Hvem som kan nyttiggjøre seg sterkere tematisk organisering. Noen

eksempler kan være enkeltdiagnoser/tilstander, lavfrekvente lidelser og komplekse tilstander. Om tjenester til barn og unge tematisk kan organiseres bedre for å oppnå best mulig behandlingsresultat. Utvalget bes innhente og se hen til eksempler fra utlandet og fra spesialisering i helseforetakene i dag. Kilde: Ekspertutvalgets mandat Vis mer

Thorsen-Dahl nevner spiseforstyrrelser blant barn og unge som et område der det finnes fastlagte behandlingsprogrammer og manualer.

– I enkelte slike behandlingsprogrammer trenger man også et visst volum av pasienter for å bli god.

Utvalget vil også se nærmere på intensitet i oppfølgingen av pasientene. – Kanskje bør vi være tettere på i starten enn vi er nå. Det vanlige i dag er én terapitime hver uke eller 14. dag.

Hun mener man kan bruke ressursene mer optimalt enn det gjøres i dag.

Utvalget skal levere sin rapport 1. juni. Den vil være en av flere viktig rapporter som danner grunnlag for arbeidet med opptrappingen innen psykisk helse.