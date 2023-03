Pakistans justisminister: Ikke mottatt utleveringsbegjæring for Bhatti

Seks måneder etter at han ble tatt i Pakistan, er Arfan Bhatti fortsatt ikke utlevert til Norge. Nå kan pakistanerne selv opprette en sak mot den terrorsiktede nordmannen.

Arfan Bhatti (til venstre) skal nå være i storbyen Lahore i Pakistan. Bildet av Bhatti ble tatt kort tid etter at han kom til Pakistan i juni i fjor. Zaniar Matapour er siktet for selve skytingen i Oslo i fjor sommer.

28.03.2023 08:59

– Vi har respekt for den norske regjeringen. Om de ber om at han begjæres utlevert, vil vi se på det raskt, sier Azam Nazeer Tarar, justisministeren i Pakistan, på telefon til Aftenposten.

Arfan Bhatti (45) er én av fire siktede etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. To personer ble drept i angrepet. Over 20 ble skadet. Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. Maksstraffen for denne siktelsen er 30 år.

Han er også siktet for medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund. Norsk-iranske Zaniar Matapour (43), som politiet mener utførte angrepet, ble lagt i bakken av folk på stedet etter kort tid.

Da angrepet skjedde, var Bhatti i Pakistan. Tre måneder senere ble han etterlyst internasjonalt. Politiet mener Bhatti, på en eller annen måte, har hjulpet gjerningsmannen Zaniar Matapour da han gikk til angrep.

Bhatti nekter for å ha noe som helst med saken å gjøre. Matapour har ikke forklart seg.

To gjester på utestedet Per på hjørnet ble drept da en person skjøt mot dette utestedet og London pub. Norsk-iranske Zaniar Matapour (43) ble lagt i bakken av publikum kort tid etter skytingen, og han er nå siktet for terror.

– Ikke fått noen begjæring

Kort tid etter at han ble etterlyst i utlandet, ble Bhatti tatt av en anti-terrorenhet i pakistansk politi. Da hadde han oppholdt seg i en landsby like utenfor Gujrat i Pakistan. Han ble aldri formelt pågrepet, men anholdt av politiet som et ledd i etterforskningen etter masseskytingen i Oslo.

Bhatti er blitt sperret inne av politiet i Pakistan i seks måneder uten at det offentlig har kommet frem noen fengslingsbegjæring.

Justisministeren sier de vil se på saken så fort de får den, men hevder de så langt ikke har fått noen begjæring om utlevering av Bhatti fra norske myndigheter. Han sier det ikke er de som skaper forsinkelser i saken, men hevder hverken norske myndigheter eller den norske ambassaden i Pakistan har kontaktet dem.

– Vårt departements mening i saker om utlevering til andre land er viktig, sier han.

Azam Nazeer Tarar er justisminister i Pakistan.

Håper på utvikling

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo-politiet sier de har en utleveringsbegjæring til behandling hos pakistanske myndigheter. I fjor høst var de i Pakistan for å «optimalisere samarbeidet» i den forbindelse.

– Vi har ikke noe nytt å meddele hva gjelder utlevering av Bhatti, sier hun.

– Justisministeren sier de ikke vil somle i saken, eller gjøre noe som fører til at det går tregt i saksbehandlingen, bare de får begjæringen fra norske myndigheter?

– Vi samarbeider fortsatt med pakistanske myndigheter og håper det snart vil komme en utvikling i saken, sier Myrold.

Svein Holden, som er forsvarer for Bhatti, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Ikke utlevert

45-åringen skal nå sitte i varetekt i storbyen Lahore, men etter seks måneder er han foreløpig ikke utlevert. Han sitter ikke i vanlig fengsel, men i et strengt bevoktet bygning. Denne bygningen ligger i et avsperret område. I det samme fengselet sitter blant andre en person er som er siktet for terror etter et bombeangrep i Lahore.

Fordi utleveringsprosessen ikke er fullført på de siste seks månedene, får Aftenposten opplyst av kilder i landet at det nå er en stor mulighet for at pakistanske myndigheter selv vil opprette en sak mot Bhatti i Pakistan.

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo-politidistrikt.

Hvis politiet i Pakistan på eget initiativ oppretter sak i Pakistan, vil de måtte få dokumentasjon og bevis fra norske myndigheter. Hvis ikke kan Bhatti bli løslatt.

– Etterforskningen av terrorsaken pågår for fullt. Vi håper at vi vil kunne få ham utlevert til Norge så raskt som mulig, slik at vi kan få hans forklaring om anklagen, som fortsatt gjelder medvirkning til terrorhandling. Ut over det har vi ikke kommentarer til Aftenpostens opplysninger i saken, sier Myrold.

Snakket med Matapour

Angrepet i Oslo fant sted nesten tre uker etter at Bhatti reiste til Pakistan. Derfra skal Bhatti ha hatt telefonisk kontakt med Matapour. Han skal ha forklart til pakistanske tjenestepersoner at han snakket med Matapour så sent som 20. juni, altså fem dager før angrepet.

På direkte spørsmål fra tjenestefolkene om Bhatti hadde gitt Matapour oppdrag om å utføre et terrorangrep i Norge før han reiste til Pakistan, svarte Bhatti at han ikke hadde gitt Matapour et slikt oppdrag.

Han sier imidlertid at de ofte snakket sammen om «antimuslimske gjerninger» i Norge. Han sier Matapour heller ikke nevnte noe om det som skulle skje.