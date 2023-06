– Vi trenger et taktskifte i vårt beredskapsarbeid, sier leder for Totalberedskapskommisjonen

Kommisjonen har gransket beredskapen i Norge. Mandag overleverer kommisjonsleder Harald Sunde rapporten til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

05.06.2023 09:57 Oppdatert 05.06.2023 10:13

Hvordan står det egentlig til med beredskapen i Norge? I over et år har totalberedskapskommisjonen jobbet med å undersøke dette spørsmålet.

Mandag kommer svaret. Kommisjonen, ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde, gir sin rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Rapporten er en såkalt Norsk offentlig utredning (NOU).

– Rapporten som overleveres her i dag, er et veldig viktig bidrag i regjeringens arbeid for å styrke beredskapen og tryggheten i hele Norge, sa Mehl på pressekonferansen mandag.

Hun understreket at det er viktig at ressurser brukes på best mulig måte i en tid med økte sikkerhetspolitiske spenninger og krig i Ukraina.

– Det har hvilt et dypt alvor over arbeidet i kommisjonen, sa kommisjonsleder Harald Sunde.

– Vi trenger et taktskifte i vårt beredskapsarbeid, understreket han.

Robuste verdikjeder

Kommisjonslederen påpekte at Norges tilgang til viktige varer er avhengig av sårbare verdikjeder. Russlands invasjon av Ukraina har for eksempel vist hvordan krig i én del av verden, kan gå ut over folks tilgang til mat i en annen del av verden.

Og rapporten slår særlig fast én ting: Norge trenger robuste forsyningslinjer og beredskapssystem.

– Forutsetningen for globale forsyningslinjer kan ikke legges til grunn for beredskapsarbeidet, sa Sunde.

Sunde påpekte at kommisjonen har dekket fire utviklingstrekk som bakgrunn for rapporten:

Klimaendringer. Et våtere og villere klima kan skape utfordringer i Norge. Men de globale klimaendringene kan også føre til mer migrasjon. Sikkerhetspolitikk. Russland har invadert Ukraina. Spenningen øker mellom USA og Kina. Rivaliseringen mellom stormakter og regionalisering kan gå ut over globale nærings- og transportkjeder. Teknologiske endringer. Kunstig intelligens, Tingenes internett og kvantedata er på trappen. Man trenger god forståelse for å kunne identifisere sårbarheter og muligheter. Demografi. Norge får flere endre og færre yngre. Folk i avsidesliggende strøk må sikres tilgang til tjenester og samme beredskap som i resten av landet. Verdens befolkning vil også øke, særlig i Afrika, som opplever store konsekvenser av klimaendringer.

Samarbeid med nærlingsliv

Det var i januar i fjor at regjeringen nedsatte kommisjonen. I tillegg til Sunde har den bestått av ytterligere 15 medlemmer. De er politikere, personer fra næringslivet, statsansatte og eksperter.

Fakta Medlemmene i Totalberedskapskommisjonen Pensjonert general Harald Sunde, Ringsaker (Leder) Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal Konsernsjef Christian Stav, Steinkjer Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo Politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger Direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo Direktør Cecilie Daae, Oslo Forbundsleder Ola Yttre, Skjåk Sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand Ordfører Ida Stuberg, Inderøy Styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum Professor Odd Jarl Borch, Bodø Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm Regiondirektør Tone Grindland, Stavanger Kilde: regjeringen.no Vis mer

Oppgaven var å «gjennomgå den samlede beredskapen i Norge», skriver regjeringen på sine nettsider. Kort sagt skulle kommisjonen se på hvor godt vi klarer å håndtere farer og kriser som kan ramme individer og samfunnet. De skulle også gi råd til myndighetene om hva som kan forbedres.

Mandatet favner svært bredt. Regjeringen nevner blant annet:

Terror

Kriminalitet

Digital og finansiell sikkerhet

Spørsmål om nasjonalt eierskap

Forsyningssikkerhet for kraft, vann og mat

Arealplanlegging

Transportsikkerhet

Helseberedskap

Migrasjon og flyktningstrømmer

Sikkerhetspolitiske kriser

Samfunnssikkerhet og beredskap er også felt der mange aktører er involvert. Politiet, helsetjenester, sivilforsvaret og frivillige, blant annet. Men også det private næringslivet spiller en viktig rolle. Særlig når det kommer til verdikjeder, handel og kritisk infrastruktur.

«Privat-offentlig samarbeid er derfor svært viktig innenfor samfunnssikkerhetsfeltet,» står det på kommisjonens nettsider.