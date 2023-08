SJ må frakte folk med buss etter brokollaps: – Ikke holdbart i lengden

Reisende mellom Oslo og Trondheim må belage seg på buss for tog fra Lillehammer etter brokollapsen ved Ringebu. SJ ber samferdselsministeren komme på banen.

Jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen mandag. Vis mer

Publisert: 15.08.2023

– For dem som reiser, er ikke dette holdbart i lengden. De ønsker å reise med tog, ikke å sitte på buss fra Lillehammer til Trondheim, sier informasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge til NTB.

Mandag ble Dovrebanen stengt etter at jernbanebroen over Lågen ved Ringebu kollapset. SJ, som kjører alle persontog på denne strekningen, har tirsdag satt opp buss for tog mellom Lillehammer og Trondheim.

Ber Nygård ta grep

– Når broen er kollapset, får vi ikke tog over. Men det er også en del skader på sporet andre steder på Dovrebanen som gjør at vi pr. i dag ikke kan kjøre tog hele veien, sier Lyng.

Banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor sa mandag til NTB at han ser for seg en ny bro over Lågen, men at det er for tidlig å si noe om når den vil stå klar.

Lyng ber samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) finne en løsning raskt. Han er tirsdag i Ringebu for å besøke den kollapsede broen.

– Jeg håper virkelig han kommer med nyheter om at det å få broen opp og stå igjen, blir prioritert, sier Lyng.

– Rent teoretisk kan vi kjøre buss for tog lenge, men det er ikke noe kundene ønsker, og det blir fryktelig dyrt, legger hun til.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) må på banen etter brokollapsen i Ringebu, krever togselskapet SJ. Vis mer

Ingen nattog

SJ fraktet cirka 20.000 passasjerer begge veier på Dovrebanen den siste uken før ekstremværet Hans, forteller Lyng. Fremover blir det kjørt buss for nesten alle tog, men det går ingen nattog, og det finnes heller ikke alternativ transport på nattetid.

Fra og med tirsdag går det også to direktetog hver vei mellom Oslo og Trondheim på Rørosbanen for å avhjelpe situasjonen på Dovrebanen.

– Det er ganske alvorlig for togtrafikken mellom hovedstaden og Norges tredje største by, konkluderer Lyng.