Skrev om å angripe 17. mai-tog i SMS. Dette er Steinkjer-siktede.

En mann er siktet for å ha kjørt på og drept en person i Steinkjer. Mannen er tidligere dømt for flere forhold. Blant annet for vold og trusler om terror.

En mann i 20-årene er død etter å ha blitt påkjørt på et fortau i Steinkjer. En tidligere straffedømt mann er pågrepet. Politiet innfører midlertidig nasjonal bevæpning etter hendelsen.

09.04.2023 18:12 Oppdatert 09.04.2023 18:24

Natt til søndag ble en person drept da en mann i 30-årene kjørte på flere personer på et fortau i Steinkjer. Mannen er siktet for uaktsomt drap.

Politiet sa tidlig at de mente det kunne være en villet påkjørsel. Politidirektoratet beordret søndag formiddag nasjonal bevæpning av politiet.

Søndag ble han siktet for uaktsomt drap, men politiet holder fortsatt åpent om at siktelsen kan bli utvidet.

Siktede er i tidlig 30-årene. Han er tidligere domfelt for en rekke forhold, blant annet trusler, vold og skadeverk, sist gang i 2018.

Allerede i 2018-dommen ble det påpekt at mannen kunne utgjøre en fare når han var beruset:

«Tiltalte har i perioder fremstått som ustabil og uforutsigbar – særlig når han drikker. Flere har uttalt at de er usikre på hva han kan finne på når han er full. Dette gjør de fremsatte trusler ekstra skremmende».

Et vitne uttalte søndag at mannen fremsto som beruset da han ble pågrepet etter påkjørselen.

Politiet i arbeid ved åstedet i Steinkjer sentrum søndag.

– Ingen terrorfare

I dommen fra 2018 kommer det frem at siktede i flere meldinger har beskrevet hvordan han ville drepe flere mennesker enn det Anders Behring Breivik gjorde. Han skisserte eksempelvis opp et angrep på et 17. mai-tog med en ATV hvor det var kniver og våpen fastmontert. Disse meldingene ble sendt i 2017.

«Han har truet med makabre, terrorlignende handlinger, og har skapt uhygge», skrev tingretten om meldingene.

VG omtalte dommene først.

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, sier til Aftenposten at det er liten grunn til å tro at mannen var involvert i en terrorhandling.

– Jeg kan ikke se at det foreligger noe grunnlag for å ha bevæpning i hele landet på grunn av siktelsen imot ham. Slik jeg kjenner ham, så er det heller ingen grunn til å tro at det er noen terrorledsagere eller at han er en del av terrornettverk, sier Marstrander-Berg til Aftenposten. Hun var også mannens forsvarer da han ble dømt i 2018.

– Samtidig så må jeg ta forbehold om at jeg ikke vet hva som er bakgrunnen for hendelsen, og at jeg forstår at politiet tar sine forholdsregler, sier Marstrander-Berg.

Ville se «action»

Bakgrunnen for truslene mannen ble dømt for i 2018, var at han året før ble tiltalt for å forsøke å spore av et tog. Siktede la steiner, kumramme, togskinne og andre løse gjenstander på jernbanelinjen over en strekning på flere hundrede meter. Det var stor fare for at tog kunne kollidere med gjenstandene og spore av, heter det i tiltalen.

«Han gjorde dette for å få se «action»», står det i rettsdokumentene.

I retten forklarte mannen meldingene med at han «ønsket å støte folk fra seg» fordi han regnet med at han måtte sone en lang fengselsstraff for å ha lagt ting på togsporet.

Han ble imidlertid frikjent for å ha forsøkt å skape en jernbaneulykke. Retten var ikke overbevist om at han var klar over at menneskeliv kunne gå tapt.

Dommerne kom til at det var tvil om tiltalte var i stand til å forstå at handlingene hans kunne sette menneskeliv i fare.

– Psykisk utviklingshemmet

Avgjørelsen om å frifinne mannen ble tatt på bakgrunn av en utredning av mannens intellektuelle kapasitet og psykiske helse. I utredningen fremgår det at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

I dommen fra 2018 ble også mannen i 30-årene dømt for flere voldsepisoder. Mannen ble også dømt for flere trusler.

En natt tidlig i 2017 begikk siktede hærverk på en rekke boliger og eiendommer i Steinkjer.

Mannen fikk halvannet års fengsel for blant annet truslene og skadeverket, hvorav brorparten av straffen ble gjort betinget.

Politiet sier nå at mannens psykiske helsesituasjonen vil bli utredet.

– Det er naturlig spor å følge, sier forsvarer Anne Marstrander-Berg, som forteller at det ble gjort en grundig jobb på dette før dommen i 2018.

– Og da fikk dette avgjørende betydning, sier Marstrander-berg.

I 2015 ble mannen dømt for ulovlig oppbevaring av våpen.

Han er også tidligere fradømt førerretten for en periode som følge av promillekjøring.