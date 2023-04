PST: Slik jobbet de russiske agentene

I går utviste Norge 15 russiske diplomater. Nå vil de oppsøke nordmenn som kan ha vært i kontakt med etterretningsagentene.

Dag Røhjell og Inger Haugland i PST orienterte pressen om de 15 russiske ambassadeansatte som er uønsket i Norge.

14.04.2023 12:50 Oppdatert 14.04.2023 14:22

Det er den største utvisningssaken i norsk historie. 15 ansatte ved Russlands ambassade i Oslo er erklært «persona non grata». De er uønsket i Norge og må forlate landet.

Det tilsvarer en tredjedel av ambassadens totalt 40 ansatte. Til Aftenposten sier PST at de 15 har hatt opphold på ulik varighet i Norge.

– Trusselen er ikke borte, men den er redusert, sier Inger Haugland fredag. Hun er leder for avdeling for kontraetterretning i Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

– Russland vil fortsette å jobbe med etterretning gjennom tilreisende offiserer, illegalister, fartøy og cyberangrep. Men trusselen er med regjeringens beslutning redusert.

Hun kom også med et konkret eksempel:

En person fra ambassaden tilknyttet russisk etterretning hadde en rekke kjente møter over flere år med en person høyt plassert i norsk næringsliv. Vedkommende hadde tilgang til sensitiv informasjon og et bredt kontaktnett.

PST bekrefter til Aftenposten at to russiske etterretningsoffiserer ble erklært uønsket etter møtene med næringslivslederen. Dette skjedde i 2021.

Ifølge TV2 er næringslivslederen en eldre norsk mann.

Haugland sa at russisk etterretning også driver med ulike former for teknisk avlytting og innhenting, og at Russland er særlig interessert i norsk teknologi (se utfyllende liste nederst i saken).

– Det har vært viktig for Russland å kompensere for den teknologiinformasjonen de går glipp av på grunn av sanksjonene, sier Haugland til Aftenposten.

Hun bekrefter at PST har lykkes i å avverge forsøk på å få tak i informasjon knyttet til teknologi. Men at de heller ikke kan avkrefte at det finnes tilfeller der russerne har lykkes.

– Lav terskel for å ta kontakt

PST understreket også at GRU, den militære delen av russisk etterretning, har stor tilstedeværelse i Norge. De er mest interessert i militære forhold, norsk forsvar og nasjonal beredskap. I tillegg er SVR, den russiske sivile etterretningstjenesten til stede i Norge.

– De driver mer med åpne seminarer, konferanser og tilstelninger, der for eksempel en russisk etterretningsoffiser kan delta, sier Dag Røhjell, rådgiver i PST.

PST understreker at det er to sektorer som er særlig utsatt: Forsvarssektoren og petroleumssektoren.

– Jeg vil understreke at det er ingen grunn til å mistenke russere på grunn av deres statsborgerskap. Men terskelen skal være lav for å ta kontakt med oss. Vi vil også søke kontakt med personer som har hatt kontakt med disse 15, sier han.

Utvisningsbølge

Diplomatene har vært her under diplomatisk dekke, mener norske myndigheter. Egentlig er de ikke ekte diplomater. De er etterretningsoffiserer. Det sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) torsdag.

– Deres virksomhet er en trussel mot norske interesser og er helt uforenelig med deres status som diplomater, sa utenriksministeren.

Det er imidlertid ingen nyhet at norske myndigheter mener at russiske etterretningsoffiserer med tilknytning til ambassaden opererer i Norge. Dette har blant annet PST advart om i mange år.

15 personer er nå utvist fra den russiske ambassaden i Norge. Flere europeiske land har siden storinvasjonen av Ukraina i 2022 utvist flere russiske diplomater.

I april i fjor ble også tre russiske diplomater utvist. På spørsmål om hva som er annerledes nå enn i april i fjor, svarer PST at Russlands situasjon har forandret seg.

– Russland har mindre tilgang til åpen kontakt og handel med Norge. Etterretningstjenesten kompenserer for dette.

Utvisningene fra Norge skjer etter flere andre europeiske land også har utvist russiske diplomater. Blant annet er det utvist flere russiske diplomater fra Polen, Frankrike og Tyskland den siste tiden. Siden Russlands storangrep på Ukraina i februar i fjor, er hundrevis av russiske diplomater erklært uønsket i Europa.

Russisk UD: – En bevisst eskalering

Det russiske utenriksdepartementet la fredag ut en offisiell kommentar på Norges beslutning.

Der skriver russiske myndigheter at Norge fortsetter å bekrefte sin status som fiendtlig mot Russland. De mener at gårsdagens nyhet er en bevisst eskalering.

– 13. april gjennomførte norske myndigheter nok et provoserende og uvennlig steg mot vårt land, sier talsperson Maria Zakharova.