Spesialenheten henlegger sak etter politiskytingen på Lavangen i Troms

Spesialenheten har henlagt saken mot en politibetjent i Troms politidistrikt etter at en 49-årig gårdbruker ble skutt og drept i Lavangen i fjor.

Spesialenheten har henlagt saken mot politimannen skjøt og drepte en gårdbruker i Lavangen i desember i fjor. Vis mer

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

Politibetjenten, som løsnet 18 eller 19 skudd da gårdbrukeren angrep ham selv og makkeren med en stor hjullaster, har påberopt seg nødrett.

Han fikk senere status som mistenkt av Spesialenheten for drap.

Det var Politiforum som først meldte om saken.

Etter Spesialenhetens syn er det ingen tvil om at hendelsen innebar et svært alvorlig og livsfarlig angrep mot tjenestepersonene.

– Spesialenheten mener at politiet befant seg i en åpenbar nødvergesituasjon da skuddene ble avfyrt. Bruken av skytevåpen for å stanse et livstruende angrep var nødvendig og forsvarlig. Mindre inngripende handlingsalternativer var i situasjonen ikke anvendelige, og Spesialenheten har lagt til grunn at det ikke var mulig å stanse hjullasteren på annen måte enn ved skudd mot føreren, skriver sjef for Spesialenheten Terje Nybøe i en pressemelding.

Kan påklages

Til NTB sier Nybøe at avgjørelsen kan påklages til Riksadvokaten, men legger til at Spesialenheten foreløpig ikke kjenner til om saken blir påklaget eller ikke.

Politibetjenten som var mistenkt for drap ønsker overfor Politiforum ikke å kommentere dagens henleggelse fra Spesialenhetens side.

Les også Naboer av mann som ble skutt av politiet og døde: – Vanskelig å forstå

– Vi mener dette er en riktig avgjørelse, skriver politibetjentens forsvarer, advokat Gry Berger, i en melding til bransjeavisen.

– Kan kun avgjøres av Riksadvokaten

John Kristian Elden er bistandsadvokat for barna til den drepte gårdbrukeren Hans Arne Nygård. Han sier at de mest sannsynlig vil påklage avgjørelsen til Riksadvokaten.

– For det første fordi vi mener politimannen er å anse som siktet, og dermed at det kun er Riksadvokaten som kan avgjøre en drapssak. Men uansett bringes den inn som klage ved at Riksadvokaten må ta stilling til om maktanvendelsen var nødvendig i situasjonen, eller om politiet bare burde ha kjørt bilen unna i stedet for å drepe Nystad, sier Elden til TV 2.

Overfor kanalen påpeker han at det aldri vil være mulig å få høre gårdbrukerens versjon av hva som skjedde fordi han er drept.

– Men rekonstruksjonen av politimannens egen forklaring ga grunnlag for mistanke om drap. Det bør derfor avklares helst av retten men i alle fall av Riksadvokaten, sier Elden.