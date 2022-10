Kilde: Forhandlingene om Arfan Bhatti intensiveres – kan sendes til Norge snart

Norsk politi jobber hardt for å få terrorsiktede Arfan Bhatti tilbake til Norge. Nå intensiveres arbeidet for å få ham utlevert.

Arfan Bhatti og to andre er siktet for å ha medvirket til masseskytingen i Oslo. Her er han avbildet under en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo.

8 minutter siden

Fortsatt er Arfan Bhatti i hendene til pakistanske sikkerhetsstyrker. Han er nå i Lahore, etter det Aftenposten kjenner til. Fortsatt har ikke norsk politi fått bekreftet at Bhatti er pågrepet eller anholdt.

I kulissene jobbes det likevel hardt for å få Bhatti tilbake til Norge. Etter at Bhatti ble plassert på Interpols liste over mest ettersøkte, så har det vært flere møter mellom norske myndigheter og pakistansk politi på høyt nivå, forteller en sentralt plassert kilde til Aftenposten.

I forrige uke advarte de om at dersom ikke norsk politi fikk opp farten, så kunne Bhatti bli løslatt i løpet av kort tid. En løslatelse er nå lite sannsynlig, sier kilden, som kjenner saken godt.

Nå er prosessen intensivert.

Fakta Masseskytingen i Oslo Natt til lørdag 25. juni skjøt og drepte Zaniar Matapour to personer og skadet 21. Angrepet skjedde utenfor utestedene Pers på hjørnet og London pub. PST tror at skeive var målet for masseskytingen og vurderte tidlig skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. En av politiets hypoteser er at det var et angrep rettet mot homofile, 25. juni skulle den årlige Pride-paraden arrangeres. Fire personer er siktet i saken. I tillegg til Matapour er Arfan Bhatti og to andre menn siktet. Matapour er siktet for selve skytingen, mens de tre andre er siktet for å ha medvirket til angrepet. Vis mer

Kan sendes tilbake snart

Dette har skjedd etter at Pakistans innenriksminister uttalte at norske myndigheter ikke har tatt kontakt med dem.

– Når de tar kontakt, vil vi handle i henhold til loven og de avtalene vi har med norske myndigheter.

Det sa innenriksminister Rana Sanaullah Khan til Aftenposten lørdag.

Enn så lenge har Bhatti vært hos en anti-terrorenhet. I løpet av de neste dagene kan det være aktuelt at han overføres til det føderale politiet i Pakistan. Det er de som normalt håndterer utleveringssaker.

Hvis prosessen går raskt, kan Bhatti sitte på flyet tilbake til Norge i løpet av noen uker, sier Aftenpostens kilde.

Fremdriften kommer etter at Bhatti ble plassert på Interpols liste over mest ettersøkte, såkalt Red Notice. Politiadvokat Ingvild Myrold bekreftet denne uken at Bhatti er plassert på listen. Han er likevel ikke å finne på Interpols nettside, som viser personer ettersøkt av norske myndigheter.

Dette bildet ble tatt av Arfan Bhatti kort tid etter at han hadde kommet til Pakistan i sommer.

Fakta Oppsummert: Dette er Arfan Qadeer Bhatti Arfan Qadeer Bhatti er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn.

Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

Var tidligere medlem av den kriminelle ungdomsgjengen Young Guns i Oslo.

I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo i 2006, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging.

Bhatti reiste til Pakistan i slutten av 2012 og ble meldt savnet av familien i januar 2013.

Høsten etter ble han pågrepet og fengslet i Pakistan, men ble satt fri igjen i august 2014.

Fra Pakistan oppfordret han sine Facebook-følgere til «hellig krig». Han var en ledende figur i bevegelsen Profetens Ummah. Gruppen ble kjent for å rekruttere en rekke nordmenn til å krige for IS i Syria.

Nå er han siktet for medvirkning til masseskytingen i Oslo i sommer. Kilder: NTB og Wikipedia Vis mer

Venter på «offisiell bekreftelse»

Norge har ikke en avtale om utlevering med Pakistan. Derfor må det forhandles mellom de to landene.

Det er Oslo politidistrikt som har etterlyst Bhatti. De venter fortsatt på svar på om 45-åringen er pågrepet eller ikke.

Aftenposten har onsdag stilt politiet i Oslo spørsmål om de nå vet om Bhatti er blitt pågrepet eller anholdt i Pakistan og om de opplever at prosessen er intensivert. Politiadvokat Myrold skriver følgende i en e-post:

«Vi har ikke mottatt offisiell bekreftelse på at Bhatti er pågrepet. Per nå ønsker vi ikke å gå ut med opplysninger om arbeidet som pågår.»

Bhatti har i over en uke vært hos en anti-terrorenhet i Pakistan, etter at han 26. september ble anholdt. Han er siktet for å ha medvirket til masseskytingen i Oslo natt til lørdag 25. juni. To andre menn, i 30- og 40-årene, er siktet for det samme. Mens Zaniar Matapour er siktet for å ha drept to og skadet 21 personer.