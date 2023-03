Staten vant striden om snøkrabben utenfor Svalbard. Høyesterett enstemmig.

Kan andre land slå kloa i hittil ukjente rikdommer på bunnen av havet rundt Svalbard? I dag kom svaret fra landets øverste dommere.

Høyesterett i plenum var enstemmig. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted var fornøyd og gratuleres her etter seieren mandag.

20.03.2023

Spørsmålet Høyesterett skulle avgjøre i dag var dette: Må Norge gi samme tilgang til utlendinger for fangst av snøkrabber på hele Svalbards kontinentalsokkel kontinentalsokkelDefineres juridisk automatisk som en sone på 200 nautiske mil ut fra kysten, men kan være større ut fra geografiske forhold.?

Svaret kunne få betydning for norske suverene rettigheter til andre ressurser ved Svalbard. Men svaret fra Høyesterett ble nei. Andre land har ikke rett til snøkrabbefangst på kontinentalsokkelen utenfor Svalbard

Dermed vant staten, og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, den svært viktige og prinsipielle saken i Høyesterett. I januar kalte han rettssaken den viktigste for norske domstoler i 2023.

– Dette er stø kurs for Norge. Det bekrefter det syn vi alltid har hatt, sa Sejersted til Aftenposten rett etter domsavsigelsen.

Har er svært fornøyd med det han kaller en grundig dom.

– Det tok en time å lese bare kortversjonen, påpeker han.

Startet med et latvisk rederi

Striden startet en januardag i 2017. Fartøyet Senator seilte da øst for Svalbard. Det eies av SIA North STAR Ltd, et latvisk rederi. Senator drev med fangst av snøkrabbe, en forholdsvis ny art i denne del av verden.

Skipet hadde tillatelse fra EU til å drive fangst på snøkrabbe på Svalbards kontinentalsokkel. Det hadde likevel ikke løyve fra Norge. Kystvakten tok beslag i skipet. Rederi og kaptein ble tiltalt for ulovlig fangst.

Høyesterett i plenum avgjorde mandag den viktige saken om fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard.

De ble dømt til bøter og anket helt til Høyesterett, men tapte. Dommerne kom da frem til at snøkrabben er en sedentær art – den lever på bunnen.

Dommerne tok imidlertid ikke stilling til et større og mer prinsipielt spørsmål. Det dukket i stedet opp da det samme latviske rederiet søkte Norge om lov til å fange krabber med tre skip.

Må Norge slippe andre til?

En traktat fra 1920 sikrer Norges rett til å styre Svalbard. Andre land som er med i traktaten, har likevel samme rettigheter som Norge til å drive virksomhet der.

Det er ikke omstridt at utlendinger har samme tilgang som nordmenn på land. Det er heller ikke omstridt at de har samme rettigheter på og i havet i de 12 nautiske milene nærmest land.

Fikk dermed latvierne ja fra Norge?

Nei, de fikk avslag, og gikk til sak.

I Barentshavet ble snøkrabben første gang funnet på Gåsbanken i 1996. Siden har den utløst en strid som går for norske domstoler. For tiden koster den gjerne rundt 1000 kroner kiloet over disk i Oslo.

Spørsmålet som ble sentralt er om Norge må gi samme tilgang til utlendinger også på hele Svalbards kontinentalsokkel kontinentalsokkelDefineres juridisk automatisk som en sone på 200 nautiske mil ut fra kysten, men kan være større ut fra geografiske forhold.?

Ifølge tingretten og lagmannsretten er svaret nei. Nå har landets øverste domstol sagt at de er enig.

Rederiet har ikke rett til fangst av snøkrabbe på kontinentalssokkelen utenfor Svalbard, slår Høyesterett enstemmig fast.

Fakta Snøkrabben Latinsk navn: Chionoecetes opilio Naturlig utbredelse: Det nordvestlige Atlanterhavet. Finnes også i et stort område i det nordlige Stillehavet Maks skallbredde varierer fra område til område. Hann: Mellom 58 og 165 mm. Hunn: mellom 50 og 100 mm Levetid: Opptil 15 år. Norge har fastsatt en totalkvote på 7790 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2023. Kilde: Havforskningsinstituttet/Næringsdepartementet Vis mer

Hva avgjorde saken?

Traktaten om Svalbard ble inngått i 1920. Ifølge de første paragrafene skal ingen land ha enerett i «territorial waters» på engelsk eller «eaux territoriales» på fransk. På norsk brukes begrepet «territoriale farvann».

Etter 1920 er nasjoners enerett til økonomisk bruk av havområder utvidet kraftig. Nå har land kontinentalsokler som stort sett strekker seg 200 nautiske mil ut fra kysten.

Striden som sto her: Dekkes disse langt større områdene av uttrykket «territoriale farvann»?

Svalbardtrakten ble forhandlet frem etter første verdenskrig og trådte i kraft 14. august 1925.

Det latviske rederiet mente at i traktaten fra 1920 var partene enige om at de like rettighetene som gjelder på øygruppen, skulle gjelde også for alle havområder der Norge har suverenitet i kraft av traktaten.

Norge har ikke fått en rett til å gi norske borgere eksklusive rettigheter til noen ressurser, mener de.

Staten mente at anken fra rederiet må forkastes. De mener vedtaket rederiet fikk om avslag på å fange snøkrabbe på kontinentalsokkelen, er gyldig og ikke i strid med Svalbardtraktaten.

Høyesteretts konklusjon er at vedtaket til staten er basert på riktig tolkning av Svalbardtraktaten. Rederiet har ikke rett til å fangste snøkrabbe på kontinentalsokkelen utenfor Svalbard.

Resultatet er det samme som i tingretten og lagmannsretten, og dommen er enstemmig.

Store konsekvenser

Med dommen avklarte Høyesterett et spørsmål som kunne skapt store konsekvenser, om det ble motsatt svar.

Før det norske oljeeventyret skjøt fart, hadde Norge sikret seg enerett til å bestemme over store havområder. Slik skapte havretten stor velstand og førte milliarder inn i statskassen.

Spørsmålet om oljeleting i nord er politisk brennbart. Det kan likevel skape grobunn for fremtidige konflikter med andre land om rettigheter og territoriell tilgang.

Det kan også finnes andre ressurser på eller under havbunnen. De siste årene er for eksempel jakten på sjeldne mineraler blitt intens. Slike brukes gjerne i avanserte batterier eller annen viktig teknologi.

Landets øverste domstol avklarte med dommen også et omdiskutert folkerettslig spørsmål, om rettigheter til havbunnen.

Men latvierne står ikke akkurat alene om å være uenig med Norge om tolkingen. Stormaktene er nemlig slett ikke enige med Norge i denne striden. Våre allierte i EU, USA og Storbritannia mener at alle traktatland har like rettigheter på sokkelen. Det gjør også Russland.