Hadia Tajik åpner opp om Ap-trøbbel: – Sosial kontroll i Arbeiderpartiet

Ingen politisk nedtur kan ødelegge seieren som virkelig betyr noe. I Aftenbladet åpner Hadia Tajik opp om hennes største livskrise, Arbeiderpartiets sosiale kontroll og et sjokkerende legebesøk.

Blikket er festet fremover. I den svarte leiebilen farter hun gjennom Ryfylke på valgkampturné. Vis mer

Publisert: 26.08.2023 16:39

STAVANGER AFTENBLAD: – Dette var ikke i nærheten av så smertefullt som det å være ufrivillig barnløs og ha mislykkede prøverørsforsøk. Det var en ordentlig livskrise. Å si fra seg et verv var ingen livskrise for meg, forteller hun til Stavanger Aftenblad.

Hendene er godt plassert på rattet. Blikket er rettet fremover. Sensommeren har kommet, og augustvinden tar et godt tak i trærne. I motsatt kjørefelt ligger feriens siste rest av tyske og nederlandske bobiler.

Hun smetter ned i Ryfylketunnelen, tunnelen datteren liker så godt på grunn av det blå lyset i midten.

Hadia Tajik er på valgkampturné i Rogaland.

Hadias medisin

Over ett år har gått siden 40-åringen måtte kapitulere under presset fra en samlet norsk presse. Pendlerboligsaken var blitt for tung. På en uke ga hun fra seg vervet som arbeids- og inkluderingsminister og nestledervervet i partiet.

Plutselig sto Arbeiderpartiets store stjerne, og Norges mektigste kvinne igjen på trappen. Døren inn til regjeringen var låst.

I to måneder var Tajik sykmeldt.

Medisinen: Søvn, mat, venner, frisk luft og rutine.

– Jeg kunne ikke ha en hel dag uten å snakke med andre mennesker enn min mann.

– Jeg sa til venner at: «Du må møte meg på mandag», og til noen andre tirsdag, og til den tredje onsdag, sier hun.

I den svarte leiebilen kjører hun fra bygd til bygd i Ryfylke. En liten valgkampturné for å treffe lokale kandidater. Første stopp: Tau. Der møter hun partiets ordførerkandidat Leif Nieuwejaar på et lokalt bakeri.

– Kjekt å se deg igjen, sier Leif.

– I like måte, svarer Hadia idet de omfavner hverandre.

På den lille halvtimen de har sammen, flyr ordførerkandidaten gjennom alt han kan komme på. Eiendomsskatt, privatisering, svømmehall, arbeidsinnvandring.

Og, ja, forresten. Gratis buss i Stavanger.

– Jeg ville ikke gjort det på samme måte, forteller han, mens Tajik lytter forståelsesfullt og tyst.

På kafeen på Strand møter hun Strand Arbeiderpartis ordførerkandidat Leif Nieuwejaar. Lokalavisen Strandbuen, ved journalist Elin Moen Karlsen tar en avsjekk før valget. Vis mer

Etter et kjapt bedriftsbesøk haster hun inn i bilen igjen. Nå setter hun snuten mot Hjelmeland.

– Må bare innom apoteket først.

– Apoteket?

– Litt stiv og støl, svarer hun.

– Er det all dansingen?

– Ja, jeg bruker muskler jeg ikke har brukt så mye, sier hun mens hennes trillende latter fyller bilen.

Danserinnen

I kveld skal nemlig landets tv-seere se førtiåringen på uvant vis når hun debuterer på dansegulvet. Hun er én av deltakerne i årets Skal Vi Danse på TV 2.

– Hvorfor sier man ja til noe sånt?

– Fordi det er gøy!?

– Er det det?

– Kjempegøy! Veldig krevende, insisterer hun.

– Jeg elsker å danse. Alle som har vært med meg på fest der det er dans, ser at jeg liker det.

Sammen med sin partner Jone Snilstveit har hun i to uker forberedt seg og trent. Ifølge danserinnen selv har hun trent mer på disse ukene enn hva hun ellers ville gjort på tjue uker.

Aftenbladet møtte henne også på dansetrening ved SiS Sportssenter på Ullandhaug onsdag:

forrige





fullskjerm neste Han er klar for å svinge seg på dansegulvet med sin dansepartner Jone Snilstveit i årets Skal Vi Danse. 1 av 4 Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

– Enkelte vil hevde at deltakelsen i Skal Vi Danse er et ledd i å gjøre deg mer folkelig.

– Jeg hadde aldri sagt ja om jeg ikke trodde jeg kom til å kose meg. Det hadde vært veldig synlig om jeg ikke hadde det kjekt, sier hun tydelig.

Hun haster inn på Taus apotek i søken etter en smertestillende gelé som kan holde ømheten i armene i sjakk. Like hurtig som hun forsvinner inn kommer hun tilbake, denne gangen med en liten boks i hånden og et bredt smil om munnen.

– Hun på apoteket velsignet dagen min da jeg gikk ut. Sånt er koselig, synes jeg.

Hun lover en liten overraskelse for dem som setter seg foran TV-skjermen lørdags kveld. Vis mer

Gudstro for en Bjørheimsbygd-muslim

Norges tidligere mektigste kvinne er også troende muslim. Gudstroen til tross blir likevel noen fremdeles overrasket når hun forteller at hun er religiøs.

– Jeg ble opplært i å ikke mase for mye om det utad.

Hun slutter å snakke et lite øyeblikk. Etter svingene og de små skogholtene utenfor Tau åpner Ryfylke-landskapet seg opp. Bjørheimsvatnet avslører de mektige fjellene som ruver på hver side av dalen.

Hun er hjemme.

Bjørheimsbygd.

Til venstre blafrer nærbutikken foreldrene drev da hun var liten forbi bilvinduet.

– Det henger nok litt sammen med bygdekulturen jeg vokste opp i her.

– Hva er en Bjørheimsbygd-muslim?

– Ei som er muslim, men ikke gjør et så stort nummer ut av det. Det sa alltid min mor.

Hun legger ikke skjul på at fordommene muslimer møter, har gjort det mindre stas å snakke om det.

– Jeg sier som Karpe. Jeg utsetter å si at jeg er muslim før folk kjenner meg, fordi jeg ikke vil bli dømt for det.

Hun har likevel vært åpen om religionen sin som spaltist i Vårt Land. Tajik har også ved flere anledninger snakket om tro og Gud på kirkemøter.

– Og tvil, da.

– Tvil, ja. Har det vært mye av det?

– Mye. Religion, politikk, meg selv.

– Hvorfor tror man på Gud egentlig, spør hun seg før synet av naturen i hjemkommunen tar overhånd og politikeren bryter ut:

– Men se på dette landskapet, da! Det er jo helt fantastisk.

Tajik og Snilstveit mellom slagene på trening. Vis mer

Arbeiderpartiets sosiale kontroll

Da Tajik måtte levere fra seg nøkkelen til statsrådskontoret tidlig mars i fjor, hadde allerede Høyre overtatt tittelen som Norges største parti på meningsmålingene.

I mars 2022 hadde Arbeiderpartiet et snitt på 23 prosent. I dag, er tallet 18,5. Det ville gitt partiet det dårligste valgresultatet siden 1924.

Krisene har hopet seg opp for Støre og hans utvalgte.

– Hvorfor går det så trått med Ap?

– Mange grunner, sier hun og griper litt ekstra rundt rattet.

Både politiske og organisatoriske grunner har skylden for fallet, mener den erfarne Arbeiderparti-politikeren.

– Vi må bli en bredere organisasjon folk synes det er gøy å være med i.

– Har det vært et problem?

– Ehm.

Igjen tar hun seg tid til en tenkepause, bjørketrærne som klamrer seg fast til de stadig brattere fjellene farer forbi oss.

– Vi har blitt et parti som har nok med oss selv og som oppsøker tradisjonelle arenaer som Folkets Hus, men det er ikke lenger nerven i samfunnet som det var før.

– Folk må ikke oppleve Arbeiderpartiet som et rom av masse sosiale koder som må knekkes.

Gjennom dagsturen i Ryfylke møter hun blant annet Hjelmeland Ap's ordførerkandidat Gaute Hauge (grå T-skjorte) og lokallagsleder Jakob Nessa. Vis mer

Det er rett og slett for mange spilleregler å forholde seg til i Arbeiderbevegelsen. Mange av dem er dessuten gått ut på dato.

– Jeg kommer fra en kollektivistisk kulturbakgrunn. Jeg kjenner igjen sosial kontroll, og jeg kjenner igjen deler av sosial kontroll i Arbeiderpartiet.

– Hva tenker du på da?

– I et lite etnisk miljø med sosial kontroll er det slik at du ikke skal skille deg ut, ha andre meninger eller si noe som kan oppfattes som kritisk.

– Noe av dette er også sant i Arbeiderpartiet, konkluderer strandbuen.

Fallet

Det siste slaget i siden på Støre-regjeringen er de tre habilitetssakene som har plassert Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) på samme trapp som Tajik ble forlatt på for halvannet år siden.

– Det har nok vært smertefullt å stå i, sier hun rolig.

Plutselig blir hun litt ordfattig. Stillheten senker seg i bilen for første gang på en god stund. Tajik-turneen nærmer seg Årdal i Hjelmeland, hvor et nytt bedriftsbesøk venter.

Det er som hun stålsetter seg litt.

Hun vet hva hun er i ferd med å bli spurt om.

– Hvordan var det for deg å stå i det da det gjaldt deg?

– Jeg er god til å stå i ting, men det har en pris, har jeg forstått i ettertid. Jeg er seig og utholdende. Når jeg ser at det kommer noe vanskelig, møter jeg det med ansiktet først.

– Noen ganger er det kanskje bedre å gå rundt, under eller etter stormen, sier hun.

Jeg kjenner igjen sosial kontroll, og jeg kjenner igjen deler av sosial kontroll i Arbeiderpartiet.

2. mars 2022 setter Tajik selv punktum for tiden som arbeids- og inkluderingsminister. Vis mer

Det var vinteren i fjor at de første mediesakene rundt Hadia Tajiks bruk av pendlerbolig ble rullet ut.

Det var i 2006 at en 23 år gammel og fersk politisk rådgiver fikk seg pendlerbolig i Oslo. For å få skattefri pendlerbolig i Oslo må man bo utenfor byen og ha reelle boligkostnader.

Tajik søkte om pendlerbolig og oppga at hun leide en leilighet som hun aldri bodde i. Tajik bodde nemlig hjemme hos sine foreldre, men hevdet å ha faste boligutgifter der.

Strandbuen hevdet at hun oppfylte kravene til skattefri pendlerbolig, men innrømmet at hun var for slepphendt med dokumentasjon og informasjon med Statsministerens kontor (SMK).

– Det har jeg aldri sagt!

Saken endte med at hun kvelden 1. mars i fjor ba om et møte med sjef Støre.

Hun ville trekke seg.

– Jeg undervurderte det nok veldig. Jeg trodde ikke det kom til å bli så stort.

Tajik hyret selv inn et revisorselskap for å se over saken. Selskapets rapport slo fast at hun hadde boligutgifter i perioden etter 2006. Heller ikke Riksrevisjonens eller Skatteetatens undersøkelser på Tajik-saken har endt i straff. Også de har slått fast at hun var reell pendler.

– I etterpåklokskapens lys; hva burde du gjort annerledes?

– Sikkert mange ting, men det er ikke sikkert det ville endret utfallet.

– Kunne du vært mer ydmyk tidligere?

– Jeg kommer nok aldri til å være ydmyk nok for manges smak.

– Mange kritiserte deg for å ikke være ydmyk nok, og ikke legge deg flat tidlig nok.

– Mener de at folk skal gå av fordi folk ikke er ydmyke nok? spør hun.

Saken var kompleks av mange grunner. En av faktorene var tid. Leiekontrakten som ble så omdiskutert ble undertegnet i 2006, altså femten år før mediestormen startet.

– Et av argumentene var at du bare var 23 år, ung og ikke visste bedre ...

– Nei!

– Det har jeg aldri sagt. Jeg har aldri sagt at jeg bare var 23 år, ung og ikke visste noe. Det har jeg aldri sagt, tordner den ellers rolige strandbuen bak rattet nå straks ved bensinstasjonen i Årdal.

– Men at jeg var 23 år, og at det da var 15 år gamle ting jeg fikk spørsmål om, det er fakta.

– Men hva hadde det da med saken å gjøre?

– Fordi det er et faktum.

– Det var 15 år gamle ting jeg ble spurt om. Hvor detaljerte svar kan du gi om 15 år gamle ting? spør hun bestemt.

Som stortingspolitiker for Rogaland er noen bedriftsbesøk på sin plass. Her hilser hun på Roger Viga ved byggeplassen til Årdal Aqua i Årdal. Gaute Hauge står i bakgrunnen. Vis mer

Et sjokkerende legebesøk

– Hvordan var tiden som sykmeldt, egentlig?

Hun vipper opp solbrillene og studerer kaffekoppen som hun har skaffet seg på bensinstasjonen på Årdalstunet.

– Det er vanskelig å beskrive. Jeg tenker ikke så mye på det.

Med hjelp av gode venner og familie kunne hun troppe opp på legekontoret og si at hun følte seg klar for livet på Stortinget igjen. Hun var fast bestemt på at hun skulle tilbake i jobb før sommerferien.

– Det var sinnssykt å oppleve at det hadde gått ut en melding i Dagbladet om at jeg var friskmeldt før jeg gikk ut av legekontoret. Jeg var ikke engang friskmeldt da saken ble publisert.

– Hvordan kom det ut?

Hun fester grepet om kaffekoppen og tar en slurk.

– Jeg vet hva som har skjedd, og jeg liker det ikke. Noen har visst at jeg skulle til legen den dagen og sagt det til Dagbladet.

Plutselig reiser stortingspolitikeren seg opp. Hun kikker mot én lang skallet mann som kommer mot henne.

– Hei! Så godt å se deg, sier de til hverandre i kor.

Det er Hjelmeland Ap's ordførerkandidat Gaute Hauge som kommer mot henne. Også her i Årdal er det rigget for bedriftsbesøk.

– Noen er likere enn andre

Som på Tau får Tajik servert en god dose lokale problemstillinger. Særlig de høye strømprisene i området får oppmerksomhet under besøket.

Det ble også tid til et kjapt bedriftsbesøk på Vestkorn. Her forteller møllesjef Børge Eie hvordan veien foran møllen er offentlig, og i utgangspunktet kan brukes av alle. Vis mer

Igjen nikker Hadia lyttende til det herrene over bordet forteller henne. Hun sier ikke stort. Hun er her for å lytte. Nå som hun «bare» er stortingsrepresentant må hun gi mer fokus til lokale problemstillinger som opptar rogalendingene.

Hun har brukt ett år på å bygge seg opp igjen etter hun fikk plass i Stortingets energi- og miljøkomité.

Et helt nytt fagområde for den erfarne politikeren fra Strand.

Et område der hun for alvor merker hvor mye makt de med store økonomiske muskler har på politikken i landet.

– Dette er nok forklaringen på at vi har så dominerende og optimistiske fortellinger om energi i Norge. Det er store økonomiske krefter som har en interesse av å fortelle hvor stor og viktig oljenasjon Norge er, sier hun.

Disse fortellingene er i selskapenes interesser, mener Tajik.

– Vi liker ofte å si at vi i Norge er like, og alle har like muligheter. Sannheten er at noen er likere enn andre.

– Vi er nok litt blinde for hvor mye muskler det finnes i norsk pengemarked i dag. Vi forteller oss selv hvor like vi er. Ja, vi er bedre enn de fleste andre land, men det betyr ikke at det ikke er skyggesider i Norge, for det finnes.

«Drømmer for min datter»

Hadia er Stortingets ferskeste energipolitiker. Hvordan setter en selverklært «nerd» seg inn i et helt nytt fagfelt?

Hun skriver bok, vel.

I «Drømmer for min datter» som kommer i oktober skriver hun åpent og ærlig om hennes syn på klimautfordringene vi står overfor.

– Når det gjelder klimautslipp ligger vi langt bak skjema. Det er bekymringsfullt for neste generasjon, sier den forholdsvis ferske moren.

I boken skriver hun hvordan en barndomsvenninne, som i dag er eiendomsmegler, nylig har solgt et hus på Bjørheimsbygd – til en spansk familie.

– For å sikre fremtiden til sin 3 år gamle sønn. Det begynner å bli for varmt i Madrid, sier hun.

Samme eiendomsmegler solgte et hus på Hjelmeland til et par fra Østerrike. Også Wien begynte å bli for varmt.

– Tror vi når målene i Parisavtalen?

– Nå ser det ikke sånn ut, svarer hun tydelig.

– Hva tenker du om det?

– Det er ganske mørkt.

– Mørkt for din datter?

– Jeg skulle ønske min datter fikk et liv med litt færre hindringer enn det jeg fikk, men hun og hennes generasjon møter andre hindringer enn det jeg har kjent, sier Hadia.

Og fortsetter:

– Tenk på de som er tidlig i 20-årene i dag. Først opplevde de pandemien og frarøvelsen av sosialt liv, så kommer de ut i voksenlivet som studenter og skal ut på leiemarkedet. Der møter de leiepriser fra helvete, som de ikke kan finansiere uten minst én jobb.

«MOM»

Det er mange ting som har fått førtiåringen til å endre perspektiver de siste årene.

Den viktigste av dem er likevel Sofia. En to år liten jente, som kom til verden gjennom et planlagt keisersnitt, som etter noen dager begynte å blø kraftig.

«MOM». Vis mer

Etter fire operasjoner på seks dager kunne hun vende hjem med datteren på armen.

På høyre langfinger bærer hun beviset på det hun så lenge ønsket å oppnå.

«MOM», står det tydelig på gullringen hun fikk av noen venninner til førtiårsdagen.

En påminnelse til en av landets mest innflytelsesrike og mektige politikerne de siste tiårene. En påminnelse om hva som virkelig betyr noe.

– Usikkerheten rundt om jeg noen gang ble mor var mye mer smertefullt enn pendlersaken.

– Mannen og barnet mitt er det viktigste i livet mitt.