Får vond smak i munnen av regjeringens lovforslag. – Helt utrolig.

Regjeringen har foreslått mer hemmelighold. Nå reagerer en helt spesiell gruppe.

Justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) departement har foreslått at intern dialog ikke lenger skal journalføres.

28.06.2023 12:25 Oppdatert 28.06.2023 12:41

En e-post som ender i korrupsjonssak. Avviksmeldinger som aldri når frem til tilsynsmyndigheter. E-poster som avslører viktig kommunikasjon mellom de som styrer landet vårt.

Vet en hvor man skal lete, er slike interne dokumenter synlige for deg og meg. Og de kan være helt avgjørende for å avsløre kritikkverdige forhold i offentlig forvaltning. Denne muligheten står nå i fare for å forsvinne.