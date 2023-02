Vy sluker Flytoget i ny togplan. Flytoget svarer med et frontalangrep.

Togkrigen på Østlandet spisser seg til. I Vys nye skisse for togtilbudet de neste ti årene, har de strøket Flytoget fra kartet.

23.02.2023 12:47

– Det er i overkant arrogant av Vy å rett og slett legge ned Flytoget, ta over våre ruter og selv ta initiativ til å fjerne en av de største suksessene på norsk jernbane.

Det skriver kommunikasjonssjef Ida Fottland i Flytoget i en e-post til Aftenposten.

Flytoget og Vy kniver om å kjøre tog på Østlandet fra og med neste år. Først skulle de få kjøre hver sin strekning. Så fikk Vy brått mulighet til å levere tilbud for hele Østlandet til Samferdselsdepartementet.

Den planen avslørte Vy denne uken.

«Vy har ambisiøse planer for togtrafikken på Østlandet», het det i pressemeldingen. Vy legger opp til en rekke nye ruter og avganger.

Men det er en ting som mangler.

Flytoget.

På linjer som nå leies av Flytoget, har Vy satt inn egne regionekspresstog. Det til tross for at Flytoget har kontrakt på de linjene frem til 2028.

– Dette er veldig spesielt, men føyer seg inn i rekken av forsøk fra Vy på å ta over som togmonopolist på Østlandet og nedlegge Flytoget som tilbud til de reisende, skriver Fottland.

Ida Fottland Kommunikasjonsdirektør i Flytoget.

Bitter togstrid

Bakteppet for konflikten er spørsmålet om hvem som skal kjøre statens tog på Østlandet de neste ti årene.

I fjor ville Jernbanedirektoratet dele kjøringen i to og gi en del til hver. Vy skulle få gi tilbud på den første pakken, Østlandet 1.

Den andre pakken, Østlandet 2, skulle Flytoget forhandle om. Det skulle gjøre togtilbudet bedre for passasjerene og billigere for staten.

Men Vy ville ikke miste kontrollen over Østlandet. De sendte derfor en skisse til Samferdselsdepartementet for å stoppe oppdelingen og vise at Vy kunne levere et bedre tilbud enn i dag.

I januar fikk Jernbanedirektoratet beskjed ovenfra om å ta imot et tilbud fra Vy på begge pakkene. Flytoget fikk ikke samme mulighet.

I dag kjører Flytoget direktelinje mellom Drammen og Oslo hvert 10. minutt. I sin foreslåtte togplan for de neste ti årene, har Vy tatt over linjene Flytoget har kontrakt på frem til 2028.

Vy: Ikke vi som legger ned Flytoget

– Vi har selvfølgelig ingen myndighet til å legge ned Flytoget, skriver Marius Holm i Vy til Aftenposten i en e-post.

Han er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt. Holm mener det er Jernbanedirektoratet som legger opp til at Flytoget skal opphøre, basert på hvordan de har tenkt å tildele togtrafikken på Østlandet.

Marius Holm Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

Han sikter til at direktoratet ønsker bedre utnyttelse av infrastrukturen mellom Lysaker og Oslo S, med et tilbud som er åpent for alle.

– Det er dette premisset vi forholder oss til i vårt tilbud, skriver han.

– I tilbudet ligger det inne at Vy kjører en linje Flytoget har kontrakt på frem til 2028. Hvorfor er det lagt inn i et togtilbud som skal gjelde fra neste år?

– Kontrakten gjelder for de ti neste årene, men Jernbanedirektoratet har lagt opp til endringer underveis i perioden. Det nye ruteopplegget vi foreslår, blir mulig fra 2026, når utvidelser av infrastrukturen i Drammen er fullført, skriver han.

Fakta Dette er togpakkene det kjempes om Østlandet 1 inneholder følgende linjer: Lokaltog mellom Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Lokaltog mellom Stabekk/Oslo S – Ski

Regiontog mellom Oslo S – Hakadal/Jaren

Regiontog mellom Stabekk – Moss

Regiontog mellom Oslo S– Mysen/Rakkestad

Regiontog mellom Oslo S – Ski

Regionekspresstog mellom Oslo S – Halden

Regionekspresstog mellom Oslo S – Gjøvik Østlandet 2 består av følgende linjer: Regionekspresstog mellom Skien-Eidsvoll

Regionekspresstog mellom Drammen-Lillehammer

Regiontog mellom Kongsberg-Eidsvoll

Regiontog mellom Drammen-Dal

Regiontog mellom Asker-Kongsvinger

Regiontog mellom Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen)

Avtalen vil også kunne inkludere tilbringertjenesten til Oslo lufthavn, som Flytoget allerede kjører i dag. Samferdselsdepartementet har gitt Vy mulighet til å gi tilbud på å kjøre begge pakkene samlet. Flytoget har ikke fått samme tilbud. Vis mer

«Fantasi-ruteplan»

Flytoget reagerer ikke bare på «fjerningen». Selskapet mener hele ruteplanen Vy la frem, er hentet ut av intet.

– Når vi nå ser hvilket tilbud Vy har gitt, hvor de åpenbart har tolket oppgaven helt fritt, mener vi det er helt useriøst. Vy har lagt en fantasi-ruteplan, skriver Fottland.

Hun stusser over at Vy ikke har gjort offentlig planen de laget for å kjøre togene inkludert i Østlandet 1. Det var denne pakken Vy egentlig skulle ha budt på før Samferdselsdepartementets u-sving.

– Vy klarte i tolvte time å overbevise Samferdselsdepartementet om å endre tildelingsprosessen. Flytoget fikk bare gi tilbud på regiontogene, skriver hun.

Flytoget mener seg forskjellsbehandlet av staten. Samtidig avviser Vy at planen de har lagt frem, er hentet fra fri fantasi.

Marius Holm i Vy sier Jernbanedirektoratet inviterte til å komme med forslag til helt nye rutetilbud. Planen deres viser en ruteplan som gir et bedre togtilbud og mer robust driftsopplegg enn det som er mulig i dag, skriver han.

– Åpningen for å se både våre og Flytogets ruter i sammenheng, gir helt andre muligheter enn før. Planen er solid forankret i vårt sterke fagmiljø på ruteplanlegging, og fullt gjennomførbar når arbeidene i Drammen er ferdig i 2026, skriver han.