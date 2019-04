Passasjerer som skulle ta siste tog fra Oslo S til Halden lørdag kveld 30. april, fikk oppgitt i NSB-appen at toget gikk 23.01 fra Oslo S, ikke 00.01 som vanlig.

Folk som ventet på samme tog på Ski stasjon klokken 23.23 fikk også oppgitt med grønn prikk i appen at toget var i rute. Alt så med andre ord tilforlatelig ut. Men på opplysningstavlene på stasjonen sto det at toget skulle gå en time senere. Hva skulle man tro på? Mange tok ikke sjansen på å vente, og løsningen ble dyr taxi videre.

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB undersøkte saken etter Aftenpostens henvendelse. Årsaken til feilen er overgang til sommertid.

Lundeby forklarer at NSB tidligere har gått inn og gjort en manuell jobb for å hindre at togtidene blir feil i appen for tog som går mellom kl. 00.00 og 02.00 på natten da sommertid innføres.

– Men det er ikke alle aktører innen kollektivtransport som gjør det på den måten. For å hindre motstridende opplysninger har man denne gang valgt å la det gå automatisk. Vi vil nå evaluere hvilke konsekvenser det fikk, og om det førte til uheldige episoder, sier Lundeby.

– Hvor mange tog ble berørt av dette?

– Det er ikke mange tog som går så sent på natten, sier han. – Bare en håndfull.

– Men feilen gjaldt hele landet, det er vel en del tog som går på det tidspunktet?

– Ja, en stor håndfull, da, sier Lundeby.

Han oppfordrer folk som ble påført kostnader på grunn av gale opplysninger om togtider til å klage til NSB på vanlig måte.

Også Ruter ble rammet

Også reisende med Ruter fikk merke at overgangen til sommertid ikke gikk helt smertefullt. Bussene kjørte nemlig som om det var vintertid hele natten, men appen gikk over til sommertid klokken 02.

– Selv om klokken ble stilt, så fikk nattbussene beskjed om å kjøre som om det var vintertid. Appen vår fulgte derimot vårt sanntids-system, slik at klokken på appen ble stilt automatisk, sier Sofie Bruun, pressevakt i Ruter.

– Kunne ikke bussene fulgt appen?

– Da ville natten bli en time kortere, slik at de reisende ville ha mistet flere avganger. De ville ha fått et dårligere tilbud hvis vi hadde gjort dette, svarer Bruun.