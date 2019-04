Årets rekebestand er nesten nede på samme nivå som for syv år siden, da man målte den laveste bestanden siden overvåkingen begynte, forteller forsker Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet.

Kvoteanbefalingen er justert ned med drøyt 30 prosent, opplyser instituttet.

– Det er en betydelig nedgang, sier Søvik, som tror det skal mye til for at forvaltningsmyndighetene i Norge og EU ikke vil følge anbefalingen fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Les også Joacim Lund: Frosne reker er menneskets seier over naturen

Store svingninger

Søvik sier rekebestanden svinger mye, men at den svingte rundt et høyere nivå tidligere enn den gjør nå. Hun sier forskerne ikke vet hvorfor bestanden har gått ned de siste årene, men sier lite mat eller varmt vann er faktorer som kan påvirke oppvekstvilkårene for reker. Hun forsikrer at Skagerrak ikke kommer til å gå tomt for reker, men at det kan bli behov for import til sommeren, når rekene er på sitt mest populære – og dyreste.

– Vanligvis er prisene høyest på sommeren, men allerede nå har prisene steget som følge av at det er færre reker å få kjøpt, sier Søvik.