Han sliter med å komme frem, sosialbyråd Omar Samy Gamal (SV). I de smale fortauspassasjerene på hver side av byggeplassen Storgata klynger folk seg sammen. Tettere og langt flere samlet enn de veiledende grensene smittevernmyndighetene har satt.

– Rivotril? Rivotril? Subutex, ropes det ut av kjøpere på desperat jakt.

De siste ukene har etterspørselen etter flere illegale rusmidler vært langt større enn tilbudet. Før påske fryktet rusomsorgen og byens helsemyndigheter at narkotikatørke ville øke antallet som oppsøker det tunge rusmiljøet rundt Brugata.

Nå varsler byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold flere tiltak som kan hindre en koronaepidemi blant rusavhengige i Oslo.

– Det funker ikke nå. Det er for mange i det åpne rusmiljøet. Vi er bekymret. Mange rusavhengige prøver å følge smittevernreglene, men det er begrenset hva du klarer når du er ruset. Nå er det for mange på samme sted, sier Gamal.

Han har bedt Oslo-politiet øke sin tilstedeværelse. Torsdag ettermiddag sto det to politibiler i Brugata, og politifolk med munnbind patruljerte Storgata.

– Mer bekymret for dop

I forrige uke åpnet Velferdsetaten et telt i bakgården på Prinsen mottakssenter i Storgata. Der kan alle i rusmiljøet nå ta drop in-koronatest. I tillegg tilbyr Sykepleie på hjul og det ambulante helseteamet koronatesting.

Ansatte i Uteseksjonen har de siste ukene rapportert gjentatte brudd på smittereglene i rusmiljøet.

– Det er nok mer en bekymring om rusmiljøet, enn en bekymring i miljøet. De jeg har snakket med, har ikke vært veldig bekymret. De er gjerne mer opptatt av den daglige dosen og av andre bekymringer. Korona kommer bare oppå alt det andre, forteller Stian Torsvik i Uteseksjonen.

Alle store ansamlinger som er større og tettere enn smitterådene anbefaler, rapporteres inn gjennom Beredskapsetatens mobilapp «Trio – Trygg‐i‐Oslo» (se fakta).

– Smitterisikoen er stor: Det er cash som bytter hender, det er håndhilsing og klemmer. Store ansamlinger med 13–14 stykker i tette klynger, forteller Torsvik, som legger til at det også er utfordrende å jobbe oppsøkende uten å utsette seg for smitterisiko.

Fakta: Store grupperinger, liten avstand og mer vold I Oslos situasjonsrapport fra 24. april, som Aftenposten har fått innsyn i, melder Beredskapsetaten at rusmiljøet i sentrum er like stort som før koronapandemien. «Brukere i åpne rusmiljøer i Oslo sentrum tar gjennomgående lite hensyn til smittesituasjonen.»

«Miljøet og områder som Brugata/Storgata, Urtegata, Vaterland-området og Elgsletta vurderes som mer voldelige.»

Oslo-politiet ønsker seg et kommunalt vedtak etter smittevernloven som gir hjemmel til å bortvise folk fra områder der man angir antall tillatte personer.

Ansatte i flere etater i Oslo rapporterer inn brudd på smittevernforskriften gjennom Trygg i Oslo-appen, som gir myndighetene et bilde av om smittetiltakene overholdes. I midten av april ble det på en uke gjort rundt 130 observasjoner, og det ble observert nærmere 200 brudd på smittevernreglene.

Ansamlinger på over 20 personer nyter alkohol i parker og i byrom.

Gjentagende avstandsbrudd i det åpne rusmiljøet i Brugata, Vaterlandsparken og ved Gunerius. Andre mennesker ledes i mange tilfeller av byggegjerder til å måtte gå tett innpå disse grupperingene.

Signe Dons

– Redde for å bli isolert

Uteseksjonen har de siste ukene delt ut Antibac, sprøyter og røykefolie, samtidig som de gir smittevernråd. Nå har Uteseksjonen også fått i oppdrag å informere om og motivere rusmiljøet til teste seg for covid-19.

– Det er viktig å oppdage smitte tidlig siden dette er et risikomiljø. Mange har helseutfordringer. Forventet levealder for en tung rusbruker er dramatisk mye kortere enn hos oss andre. En smittebonanza her kan bli alvorlig, sier Torsvik.

Hittil har få benyttet muligheten.

– De er redde for isolering i etterkant hvis de er smittet. Får jeg hasj hvis jeg tester positivt, spurte en da jeg fortalte om testtilbudet.

Velferdsetaten tilbyr medisinering og oppfølging i egne bosentre for koronasmittede og folk som må være i karantene.

Siden koronautbruddet i mars har Velferdsetaten testet 131 beboere, brukere og ansatte i Oslos rusomsorg. Kun to testet positivt. En av de smittede tilhører rusmiljøet.

Signe Dons

Stress og høye doppriser

– Jeg kjenner ingen som har hatt korona. Det har vært lite smitte ii forhold til det vi fryktet, sier Jan Helge Høyland.

Han og en 46 år gammel kamerat møtte torsdag opp for å teste seg. Høyland har slitt med ettervirkninger av blodpropp og er i risikogruppen, mens 46-åringen er bekymret etter å ha våknet opp snørrete og smådårlig.

– Vi har vært forsiktige og opprettholder smittereglene, men det er noen i miljøet som ikke skjønner det. Folk er veldig stresset over at det er tørke på blant annet hasj og Rivotril. Noe som før kostet 50 kroner, koster 450 nå. Da blir det til at folk står tett oppå hverandre, forteller de.

– Jeg passer på å ha god håndhygiene og forsøker å holde avstand. Men jeg har jo ADHD, så det ikke så lett, sier 46-åringen.

Han overdøves av sirener som passerer i Hausmanns gate.

– Det er mange personran om dagen. Og uro i miljøet, forteller Høyland.

Fakta: Vil at man vurderer flere stoffer Byrådet i Oslo har bedt Helsedirektoratet se på om Smittevernloven kan brukes til å åpne for andre typer substitusjonsbehandling. I dag kan heroinavhengige få legemidler gjennom LAR-ordningen. Byråden mener at det bør åpnes for å gi legemidler for avhengighet til flere typer narkotika og ulovlige rusmidler. Byråd Omar Samy Gamal vil at helsetjenesten blir informert hvis slik behandling kan tillates. Han tror det kan gjøre at flere holder seg hjemme og ta noe av presset bort fra den åpne russcenen i Oslo.

– Andre må ta ansvar

Etter en lang, kald time i kø utenfor testteltet er det hans tur til å ta testen.

– Det er jo ikke akkurat behagelig å bli testet. Men ingenting er behagelig nå om dagen. Alle pengene går med når prisene er som nå. Jeg skal spørre legen min om det er mulig å få medisinsk cannabis, sier Høyland og setter kursen hjemover.

Han og kameraten bor begge utenfor Oslo, men har i årevis vært en del av miljøet som i flere tiår har flyttet rundt i sentrum.

Nå vil Omar Samy Gamal ha færre tilreisende på dopjakt. Oslo kan ikke veie opp for at andre kommuner mangler eller har stengt sine tilbud til rusavhengige, mener sosialbyråden.

– Om lag halvparten av dem som oppholder seg i det åpne rusmiljøet i Oslo, kommer fra andre kommuner. Disse kommunene må ta ansvar, ha åpne lavterskeltilbud og dele ut brukerutstyr. Det kan hindre at de reiser til Oslo. Ikke len dere på at Oslo har et godt tilbud, sier han.