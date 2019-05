Nødetatene ble varslet om hendelsen klokka 21.15 mandag kveld og rykket ut til vannet i Gjerstad kommune.

Vedkommende ble hentet opp av vannet og livreddende førstehjelp ble forsøkt, men livet sto ikke til å redde. Personen ble erklært død på stedet.

Like før midnatt opplyser politiet til VG at de har konkludert med at det var en ulykke.