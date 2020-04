Karbon slippes fri ved graving i urørt natur. Et argument for å droppe store vindparker, mener naturvernere.

Tom Kolstad

Nylig offentliggjorde Norsk institutt for naturforskning (NINA) en rapport som viste at det er lagret mer enn 100 ganger så mye karbon i norsk natur, som det Norge slipper ut av klimagasser hvert år.

En av konklusjonene var at det viktigste klimatiltaket som kan gjennomføres i Norge er å la norsk natur være mest mulig i fred.

– Det må bli slutt på den lange praksisen med å plassere vindkraftverk i verdifull og urørt natur, sier generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening.

– Klimatiltak som ødelegger viktig natur, må skrotes. Man redder ikke verden ved å ødelegge den bit for bit, sier han.

Seks av Norges frilufts- og naturvernorganisasjoner krever nå at Regjeringens kommende stortingsmelding om vindkraft på land må ta med denne kunnskapen i beregningene. Hvis ikke kan klimatiltaket vindkraft få negativ klimaeffekt, mener de.

Ole Mathismoen

«Å bygge ut storskala vindkraft i viktige natur- og friluftsområder kan vise seg å være en dårlig klimaløsning», skriver Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Den nye NINA-rapporten viser at å bevare intakt natur ikke bare er viktig for naturmangfoldet i seg selv. Det er også viktig for å stoppe katastrofale klimaendringer. Vi må slutte å bygge ned den verdifulle naturen vår, og det gjelder også i vindkraftsaker, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Noe natur er faktisk så verdifull at den har større verdi som urørt, enn som utbygd. Det må det nye konsesjonssystemet også innse. Vi trenger en vindkraftpolitikk som sørger for å la nok natur ligge, sier styreleder Per Hanasand i Turistforeningen.

Stein Bjørge

Organisasjonene krever:

Det nye konsesjonssystemet må sikre natur- og friluftslivsområder, både som karbonlager, som leveområder for arter og som kilde til naturopplevelser.

I NINA-rapporten står det at «ikke-forvaltede og tilsynelatende uproduktive økosystemer, som alpine naturtyper og våtmarker, har en betydelig evne til å binde og lagre karbon.» Denne kunnskapen må tas i bruk når det planlegges for vindkraftutbygginger.

Andre land har utviklet verktøy for å ta hensyn til naturens verdi som karbonlager ved store arealinngrep. Det må Norge også ha. Skotske myndigheter har utviklet en egen karbonkalkulator hvor utbyggere og andre kan beregne karbonavtrykket til planlagte vindkraftverk.

Kjell Herskedal

Generalsekretær Christian Steel i Sabima sier:

– Myr har klodens høyeste karbontetthet og en tiendedel av Norges areal er myr. Bygger vi vindkraft på myrene våre kan vi i verste fall ende med en negativ klimaeffekt.

Statsråd: Må bygge ned mindre natur

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra olje- og energiminister Tina Bru. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil ikke kommentere den kommende meldingen, etter som den skrives av i Brus departement. Han har følgende generelle kommentar:

– Å ta vare på naturens naturlige karbonlagre er en kjempeviktig del av klimaløsninger og klimakur Hvordan konkret det skal skje vil vi komme tilbake til. Men det er ingen tvil om at vi må bygge ned mindre norsk natur, sier han.