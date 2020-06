Masseslagsmål i Drammen – legevakten måtte stenge dørene

– Patruljene er på legevakta, som har stengt dørene på grunn av amper stemning på utsiden. Det er fraksjonene fra Svelvikveien som har møtt opp, og stemningen er amper, tvitret politiet ved 21-tiden.

Ti av ungdommene var ifølge politiet svært aktive. Tre av dem ble skadd og deretter kjørt til legevakta. Samtlige er 18 år eller yngre, melder Sørøst politidistrikt i 19.30-tiden.

Politiet rykket ut til hendelsen i 18.30-tiden etter melding om at flere personer sloss ved Nøsted. Volden skal ha blitt utført med planker og knyttnever.

Etter hva politiet har funnet ut, er det bagateller som har ført til slagsmålet.

Drammens Tidende var på stedet og snakket med de tre skadde, to unge menn og én kvinne. De forklarte at de lå og slappet av i sola da en bagatell førte til at de ble angrepet av en større gjeng.

– Vi kjenner ikke årsak eller relasjon. Jeg kan bekrefte at politiet var bevæpnet da vi dro ut, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sørøst politidistrikt til avisa.

Sent mandag kveld opplyste Sørøst politidistrikt at de hadde kontroll, men at de jobbet med å roe situasjonen og forebygge nye hendelser.