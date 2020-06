FHI sletter alle data fra appen Smittestopp

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på instituttets hjemmeside.

Fredag sendte Datatilsynet Folkehelseinstituttet varsel om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp-appen.

Tilsynet har tidligere varslet at de vil gjennomgå dokumentasjon knyttet til Smittestopp fordi appen samler inn for store mengder personopplysninger, som å overvåke bevegelsesmønsteret til den som bruker appen og hvem vedkommende er i kontakt med.

Datatilsynet har nå evaluert nytteverdien av appen opp mot personvernhensyn. Konklusjonen er at koronaviruset ikke er en stor nok trussel til å drive overvåkingen i stor skala.

«Fra dagens situasjon – med lav smitteutbredelse, lav oppslutning om Smittestopp og mangelfull oppnåelse av formålene om smittesporing og evaluering av smitteverntiltak – anser vi imidlertid ikke lenger Smittestopp som et forholdsmessig inngrep i den enkelte brukers personvern.», konkluderer Datatilsynet.

- Det må ses i lys av smittesituasjonen. I en ekstrem krise tolereres mer inngripende tiltak. Det sier seg selv. Vi ville aldri akseptert at man gjorde dette i en situasjon uten smitte, sier Thon.

– Svekker beredskapen

Fra tirsdag stoppes datainnsamlingen i appen. Persondata lagret i den sentrale databasen vil bli slettet så snart som mulig, varsler FHI.

– Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over, legger Stoltenberg til.

Fakta: Slik fungerer Smittestopp: Smittestopp har to funksjoner: Å gi beskjed dersom du har vært i nærkontakt med noen som er smittet, og å gi myndighetene oversikt over hvor godt tiltakene fungerer. For å få beskjed om du har vært nær noen som er smittet, må du registrere telefonnummeret ditt og gi tilgang til både bluetooth og GPS. GPS er satellittsignaler som forteller hvor telefonen er, og bluetooth brukes til å overføre data mellom to telefoner. Sammen viser de om to mobiltelefoner som har installert appen, har vært i nærkontakt med hverandre. Her betyr nærkontakt innen to meter i over 15 minutter.

Uenige om nytte

Det er uenighet mellom Datatilsynet og FHI om appens nytte i en tid hvor smittespredningen er lav.

– Deres vurdering er at det er en uforholdsmessig inngripen så lenge oppslutningen er lav og smittesituasjonen er som den er. Vi mener det er nå appen er nyttig. Vi må styrke testing og sporing for å unngå en ny oppblussing av smitte, sier Camilla Stoltenberg.

- Det er FHIs valg at de stanser all innsamling og lagring av data med en gang. Nå håper jeg de bruker tiden frem til den 23. juni godt, både til å dokumentere nytten av appen og gjøre andre nødvendige endringer slik at de kan gjenoppta bruken, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

- Det vi spesielt reagerer på er at de bruker en teknologi som er mer personverninngripende enn nødvendig, med både GPS og blåtann. Vi mener at de kunne fått den nødvendige dataen ved å kun bruke blåtann. Her går også EUs personvernråd langt ved si at man ikke skal bruke GPS i sine retningslinjer.

600.000 brukere

Folkehelseinstituttet har frist til 23. juni til å svare Datatilsynet. Foreløpig har innsamling av data i Smittestopp-appen kun vært testet i tre kommuner, og det lave antallet smittede personer har gjort det vanskelig å teste om Smittestopp varsler de som reelt kan ha vært utsatt for smitte.

Appen har blitt lastet ned 1,6 millioner ganger, og har nesten 600.000 aktive brukere som deler data med FHI, ifølge tall fra 3. juni. FHI anbefaler folk å beholde appen på telefonen.