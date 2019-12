Mann siktet for drap etter funn av død mann i Lakselv

– Vi har pågrepet en antatt gjerningsperson og vil i løpet av ettermiddagen og kvelden gå i gang med taktisk og teknisk etterforskning på stedet, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark politidistrikt.

Politiet fikk melding om en hendelse like etter klokken 15.30 tirsdag og rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper. Avdøde skal angivelig ha blitt knivstukket, opplyser politiet.

– Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet, sier operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser at det er iverksatt drapsetterforskning.

Ved 21.30-tiden tirsdag sendte politiet ut en oppdatering, der man forteller at den pågrepne er siktet for drap. Han er en mann i 30-årene. Offeret i saken er en mann i 40-årene som var utenlandsk statsborger.

– Flere personer var til stede

– Politiet jobber nå på stedet med både taktiske og tekniske etterforskningskritt. Vi er tidlig i etterforskningen og jobber bredt for å få en klarhet i hva som har skjedd. Vi kartlegger nå hvem som har vært til stedet, både i forkant, og under hendelsen. Vi kan på nærværende tidspunkt ikke være mer konkret enn at det var flere personer til stedet da hendelsen skjedde, opplyser etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark Politidistrikt i en pressemelding.

De pårørende til den avdøde er ikke varslet. Kripos er kontaktet for å bistå i arbeidet med å varsle de pårørende i utlandet.

«All den tid de pårørende ikke er varslet ønsker vi ikke å gi ut ytterligere opplysninger om den avdøde», står det i pressemeldingen.

Den siktede er ikke avhørt i kveld. Planen er å avhøre han i løpet av morgendagen. Han har fått oppnevnt forsvarer Marius Ihlebæk.

Både den avdøde og siktede er tidligere kjent for politiet.

Skal ikke være familiær relasjon

Bilder fra stedet viser en mann som blir ført ut av et bygg av politiet, ikledd en hvit drakt og med hendene i håndjern på ryggen. Det er imidlertid ikke bekreftet at denne personen er den antatte gjerningsmannen.

Ifølge lokalavisen iFinnmark er det antatte åstedet en sosialbolig. Personen som bor i den aktuelle leiligheten, skal være en del av rusmiljøet i Lakselv, skriver avisen.