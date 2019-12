«Vi har plassen og ønsket om at noen som kanskje ikke har det så greit i julen, skal ha et sted å feire jul.»

Slik åpner annonsen familien Andersen i Eydehavn rykket inn på Finn.no for noen dager siden.

Familien på fire åpner gjerne hjemmet julaften og byr på både julemat og gaver, i tillegg til hjerterom. De er overhodet ikke de eneste.

Finn.no har de siste årene registrert at stadig flere ber om hjelp til både gaver, mat og juleaktiviteter via annonsetjenesten. Nå kommer også de som åpner hjemmet for fremmede.

– Behovet er der, og vi har gjort det enklere å legge inn annonser både for å gi og få hjelp, sier kommunikasjonssjef Kristine Eia Kirkholm i Finn.no.

Fikk hjelp til datteren

Familien på fire i Eydehavn har selv kjent på hvordan det er å være i en desperat, økonomisk situasjon. Datteren Emma har cerebral parese og fikk høre at hun aldri ville kunne gå. 2016 fikk de tilbud om en operasjon i USA, men måtte stille med en halv million kroner.

– Så ble vi intervjuet på God morgen Norge og fikk føle nordmenns gavmildhet. Pengene strømmet inn, forteller far Damon Andersen.

Emma kan i dag gå. Og familien inviterer fremmede til jul for fjerde gang.

– Vi satte så utrolig stor pris på hjelpen vi fikk fra fremmede. Vi vil gi noe tilbake, sier Andersen, som understreker at familien økonomisk sett selv lever under fattigdomsgrensen.

Men de har det de trenger og nok til å dele en fin julefeiring.

– Hvis vi kan klare det, kan alle, sier han.

Annonsen er sett av mange. Men ingen har enda slått til på tilbudet. Andersen tolker det som at det stadig kan være litt vondt å innrømme at man trenger hjelp.

– Ta imot den hjelpen du kan få, oppfordrer han.

– I det store og hele har nordmenn altfor mye.

Juleeventyr på Toten

Tilbudene om julehjelp varierer fra kakebaking og kinobesøk til juleverksted. En frister rett og slett med julefeiring i skogen på Toten. Bak invitasjonen med et julete bilde av hest og slede står Tor A. Stordal, som for tredje gang åpner småbruket sitt for vilt fremmede julegjester sammen med kjæresten.

Privat

– Julen kan være sår å feire alene. Vi har hest, vedkomfyr og topp julestemning og muligheten til å gjøre koselige ting for folk, forteller han og ser ikke bort fra at turen med hest og slede 1. juledag er et høydepunkt for mange.

Det første året kom en enslig mor med en datter fra Oslo sammen med en kvinne på 85. Hun ville heller til Toten enn til barna sine.

Stordal er opptatt av å hjelpe. Men legger ikke skjul på at gleden også er på vertskapets side.

– Det gir så mye. Å sitte rundt bordet, prate med folk og oppleve hvor utrolig glade de blir for at noen stiller opp. Gleden av å kunne gjøre noe for andre er fantastisk, sier han og gleder seg allerede til julaften.

Så langt har en enslig mann meldt seg. Det er plass til flere.

Privat

Eksistensielt behov

Men hvorfor har vi plutselig begynt å åpne hjemmene til høytiden som i Norge er regnet som den ultimate familiefeiringen?

Rolf Øhman

Filosof Einar Øverenget mener mest av alt handler om at vi virkelig har fått med oss at mange sitter alene på julaften uten å ønske det. Og at mange synes det kan være en fin ting å gjøre å invitere dem inn.

– Kanskje handler det litt om plikt og ren anstendighet også. Jeg tenker at det å dele kan løfte frem det julen egentlig handler om. Og at folk med barn kan ha lyst til å lære dem nettopp det.

– Men kan det også dreie seg om å bedre sin egen samvittighet?

– Jeg tror faktisk det er snakk om å konkretisere at vi er del av noe større. At vi har noe felles, noe eksistensielt. At det å invitere noen er en fin ting.

Spente debutanter

At det er fint å invitere, synes uansett paret i Gamlebyen i Oslo, som for aller første gang skal ha tre vilt fremmede mennesker rundt julebordet.

Rebecca Byers og Kenneth Willassen har «barnefri» denne julen og tenkte å reise bort.

– Så kom vi på hvor mange som sitter alene i julen og hvor tøft det må være. Da bestemte vi oss for å åpne hjemmet, forteller Rebecca.

Privat

Annonsen på Finn har allerede utløst masse hyggelig respons i form av heiarop fra fremmede som synes de gjør noe flott.

– Blir det ekstra høye skuldre for vertinnen?

– Hehe. Jeg må nok vaske litt ekstra og sørge for perfekt svor på ribben. Det blir en spennende jul, men jeg er sikker på at det blir kjempebra.

Hjelp hele året

De etablerte hjelpeorganisasjonene følger med på utviklingen fra sidelinjen. Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, er glad for engasjementet.

I fjor tok 17.576 husstander kontakt om hjelp til jul. Ensomhet var utvilsomt en del av problemet for mange av dem.

– Det er flott at folk engasjerer seg. Og jeg oppfordrer til å kjenne på engasjementet resten av året også. Behovet kan være vel så stort da, sier han.

PS! Aftenposten er eid av Schibsted som også eier Finn.no