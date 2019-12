Forskning: Alenemødre får lettere kjæreste enn de som ikke har barn

2404 single studenter deltok i forskningen, som har blitt utført ved Universitetet i Bergen. Forskningen viser at å ha barn økte sjansen for at kvinnene fant jeg kjæreste, skriver NRK.

– Tidligere funn har tydet på at kvinner som har barn fra før, blir vurdert som mindre attraktive og at det derfor er mindre sannsynlig at de finner seg en partner, sier førsteamanuensis Eilin K. Erevik ved Institutt for samfunnspsykologi til kanalen.

Erevik mener at forskningen kan bety at holdningene til alenemødre har endret seg.

Forskerne vet ikke hvorfor de kvinnelige studentene lettere fikk seg kjæreste. Erevik har likevel noen teorier.

– Forskning viser at de som har barn, ser etter andre ting i en partner enn de som ikke har barn. Kanskje er det mindre konkurranse om disse personene, sier forskeren til NRK.

Erevik tror at det også kan handle om at de som er alene med omsorgen for et barn, kan ha større behov for en partner.