Helsetilsynet følger opp sakene om kreftkirurgi ved Sandnessjøen sykehus

Helsetilsynet vurderer å reise til Helgelandssykehuset og foreta et tilsyn etter varsel om kreftkirurgi-sakene.

Statens helsetilsyn har bedt om å få alle rapporter og andre dokumenter som gjelder sikkerhet og kvalitet for pasienter med tykktarmskreft ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Helgelandssykehuset, Helse nord

I januar ble kreftkirurgien på Sandnessjøen sykehus stengt etter høye dødelighetstall, men gjenåpnet uken etter. Aftenposten skrev onsdag om to ekspertrapporter som viser at mange operasjoner av tykktarmskreftpasienter ved Sandnessjøen sykehus ikke holder faglige mål. Den tredje ekspertrapporten konkluderer med at tykktarmskreft-kirurgien ved Sandnessjøen sykehus er forsvarlig.

Torsdag sendte Helgelandssykehuset et varsel til Statens helsetilsyn. Sykehuset varslet selv etter paragrafen i spesialisthelsetjenesteloven om at alvorlige hendelser skal meldes helsetilsynet.

Med alvorlige hendelse, menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

– Vi har besluttet å innhente ytterligere opplysninger om hendelsene som ligger til grunn for varselet, sier fagsjef Bjørn Øglænd ved Avdelingen for varsler og operativt tilsyn i Statens helsetilsyn.

– I første omgang har vi bedt om rapportene som er utarbeidet om sikkerhet og kvalitet for pasientgruppen, og kopi av sammenfattet grunnlag for rapportene. I tillegg har vi bedt om kopi av all korrespondanse og møtereferater der sakskomplekset vedrørende signaler om mulig redusert kvalitet og pasientsikkerhet har vært tema.

Han sier et tema også kan være hvordan slike signaler om risiko for pasientgruppen har vært håndtert ved Helgelandssykehuset.

Vurderer stedlig tilsyn

– Vi vurderer å reise til Helgelandssykehuset Sandnessjøen, foreta et tilsyn selv og snakke med de involverte på bakgrunn av den informasjonen vi har fått. Alternativet er at Fylkesmannen i Nordland foretar tilsynet, sier fagsjef Bjørn Øglænd og legger til:

– Hvordan vi følger opp disse sakene, vil vi bestemme i løpet av en ukes tid.

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir, varslet Helsetilsynet. Helgelandssykehuset

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir, beklaget onsdag på det sterkeste at kvaliteten tilknyttet tarmkreftkirurgi ikke har vært god nok.

Tillitsvalgt for legene, Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening, uttalte til Aftenposten torsdag at hun ser frem til at tilsynsmyndighetene går inn i denne saken. Men legene beklager at fagmiljøet ved sykehuset ikke fikk mulighet til å kunne rydde opp i det de mener er misforståelser før rapportene ble offentliggjort i mediene.

Kirsten Toft, kommuneoverlege i Alstahaug kommune, har sagt at hun er trygg på at tilsynsmyndighetene vil komme frem til at kreftkirurgien i Sandnessjøen drives forsvarlig.