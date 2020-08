Anspent stemning under Sian-markering i Oslo

Politiet sier de er klare til å slå ned demonstrasjonen hvis det utarter.

29. aug. 2020 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

Stopp islamiseringen av Norge (Sian) hadde invitert til det de kalte en «krenkefest» på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo.

I 13-tiden hadde om lag 20 personer fra grupperingen samlet seg innenfor inngjerdingen ved Stortinget. En av demonstrantene holdt opp en plakat med budskapet «Islam skaper ufred».

Aftenpostens reporter melder om høy musikk og en voksende ansamling med motdemonstranter i Spikersuppa. Mange holder opp bannere, spiller trommer og høy musikk.

Det er arrangert motkampanjer for å overdøve Sians markering. Motdemonstrasjonene gjør det er umulig å høre Sians appell flere steder.

På den ene kortsiden av Eidsvoll plass står det drøyt 30 Sian-sympatisører. De er kledd i gule T-skjorter med norske flagg på ryggen. På forsiden står skriften: «Størst av alt er ytringsfriheten».

previous







fullscreen next Lørdag holdt Sian en appell foran Stortinget. 1 av 3 Monica Strømdahl.

I 13.30-tiden oppsto det amper stemning, og politiet tok på seg hjelmer og rykket inn mot inngjerdingen.

Det er uklart hva som er foranledningen. Like før løftet motdemonstranter sperregjerdet opp fra bakken. Dette var grunnen til at politiet så behov for å rykke inn, ifølge innsatsleder Sven Arild Jørundland.

De skal imidlertid ikke ha forsøkt å forsere.

Politiet på stedet bekrefter at én motdemonstrant ble tatt hånd om av sivilt politi etter hendelsen.

– Hvis det utarter og noen tyr til vold eller andre typer ulovligheter, vil vi slå ned på det. I tillegg vil vi også etterforske og forfølge eventuelle lovbrudd i ettertid, sier Oslo-politiets særegne Sian-operasjonsleder for dagen, Marita Aune, til NTB.

Omtrent klokken 14.15 bygger stemningen seg litt opp langs den ene langsiden av Eidsvolls plass. Politiet prøver å presse demonstrantene lenger tilbake. De svarer med å sette seg ned.

Flere Sian-markeringer har endt med voldshendelser og uro. Derfor har Rødt Oslo og fagforeninger denne uken tatt initiativ til en motmobilisering. Målet er å skape trygge rammer for motdemonstranter.

Siavash Mobasheri er leder i Rødt Oslo og forteller til NTB at det var litt amper stemning i området. Mobasheri peker på det «tungt militariserte politiet» som en årsak.

– Det var litt kaotisk et øyeblikk, men det har roet seg ned kraftig nå. Nå er det sang og god musikk, sier Mobasheri.

Les også Politimesteren: Hvorfor tillater politiet Sian å spre et hatefullt budskap? La meg forklare.

previous







fullscreen next Bannere, høy musikk og trommespill preger Spikersuppa. 1 av 3 Monica Strømdahl

Flere episoder med bråk

Sian har det siste året tatt med seg sine budskap nærmere folks dørstokk. De siste månedene har de arrangert markeringer blant annet på Tøyen, Mortensrud og Furuset.

Markeringene er blitt møtt av kraftige motreaksjoner. Det har også vært tilfeller av voldelige episoder mot Sian-representantene.

Under en markering i Bergen forrige helg gikk flere demonstranter til angrep på Sians representanter. Sian-leder Lars Thorsen ble fraktet blødende vekk av politiet. Da andre demonstranter forsøkte å forsere sperringene, brukte politiet tåregass. Det utløste debatt.

Debatten har handlet om politiets håndtering, men også om hvordan man best møter Sians ytringer.

Der noen mener at Sians budskap ikke kan få stå uimotsagt, argumenterer kulturminister Abid Raja og andre for at det beste er å tie dem ihjel. På begge sider av debatten tas det sterkt avstand fra fysiske konfrontasjoner.

Sian-leder Thorsen ble i fjor høst dømt til 30 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding