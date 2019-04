Ulykken og den påfølgende hendelsen skjedde på riksvei 3 ved Rena rundt klokken 15.45.

– Bilen som var først ville ikke slippe forbi bilen bak når den ville kjøre forbi. Bilen først la seg inn mot midten av kjørebanen og bilen bak kjørte inn i denne, opplyser operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

– Det er opplyst at fører av bilen bak har tildelt fører av bilen foran flere slag i ansiktet, opplyser han videre.

Mannen som slo, kjørte en Tesla, mens bilen som hindret forbikjøringen var en Volkswagen, skriver Østlendingen. Ingen ble skadd som følge av selve sammenstøtet. Slagene førte heller ikke til personskade.

– Fører av første bil var irritert på at bilen bak holdt for kort avstand og kjørte aggressivt. Fører av denne bilen blir anmeldt for overtredelse av veitrafikklovens paragraf 3, og fører av bilen bak blir anmeldt for kroppskrenkelse, forteller von Obstfelder.

Begge de to sjåførene er ifølge politiet hjemmehørende i Akershus, og begge var på vei nordover da sammenstøtet skjedde.