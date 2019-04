To spor er nå åpne for trafikk, mens ett spor fortsatt er sperret, tvitrer Bane Nor klokken 11.

Toget som sporet av er berget opp på skinnegangen igjen. Sporet ble betydelig ødelagt i avsporingen, noe som førte til forsinkelser tirsdag morgen.

Mandagens avsporing førte til at spor 2 og 3 på stasjonen ble stengt ut driftsdøgnet.